В новой экранизации «Мастера и Маргариты» Воланда сыграет Аугуст Диль из «Бесславных ублюдков»

Роль Воланда в одноименном проекте исполнит немецкий актер Аугуст Диль, известный по боевику Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». Актер сыграл в нем офицера гестапо Дитера Хельстрома, который разоблачил героев Майкла Фассбендера, Дайан Крюгер и Тиля Швайгера и устроил перестрелку в кабаке. Аугуста Диля в образе Воланда можно увидеть на фото выше.

Среди других работ Диля — военная драма Терренса Малика «Тайная жизнь», англоязычный триллер Томаса Винтерберга «Курск» и боевик «Солт» с Анджелиной Джоли.

«Это мой первый фильм, в котором я снимаюсь в России, и я в предвкушении большого кинопутешествия. У меня потрясающие партнеры, что вызывает восхищение и в то же время некоторый страх. Впервые я прочитал роман Михаила Булгакова в 17 лет и, честно говоря, не все понял. Готовясь к съемкам, я перечитал его и совершенно по-другому взглянул на это произведение. Мне кажется, в этой книге можно каждый раз находить что-то новое. В этом ее особенность. И, конечно, Воланд — один из самых интересных персонажей романа, вернее, он сочетание всех персонажей. Он всегда немного кто-то другой», — поделился исполнитель роли Воланда Аугуст Диль.

«Воланд» — новая экранизация романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Над ней работают режиссер Михаил Локшин и сценарист Роман Кантор, коллеги по «Серебряным конькам». Мастера и Маргариту сыграют Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. В фильме также снимутся Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Игорь Верник, Марат Башаров и Полина Ауг. Генеральные продюсеры проекта — Рубен Дишдишян, Леонард Блаватник и Игорь Толстунов. Производством картины занимаются компании «Марс Медиа», «Амедиа Продакшн» и «Профит» при поддержке Фонда кино.



Действие фильма развернется в Москве 1930-х. Известный писатель оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги от него отворачиваются. Писателя поддерживает только возлюбленная Маргарита, которая помогает ему взяться за новый роман, где главным героем становится Воланд. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.

«Мы довольно рано приняли решение, что наш Воланд должен ближе соответствовать образу из романа, такому, каким его придумал Булгаков. В описании романа он иностранец с немецким акцентом, на вид лет сорока с лишним. Нам хотелось передать разительный контраст между ним и остальными героями „Мастера и Маргариты“. Но по сравнению с романом Воланд будет играть еще большую роль в мире фильма», — рассказал автор сценария Роман Кантор.

«Мы уверены, что нашли идеальное воплощение Воланда в великолепном немецком артисте Августе Диле. В разборе роли Август проявил потрясающее знание книги „Мастер и Маргарита“ и понимание, как передать всю многогранность характера и ума этого персонажа», — уточнил режиссер Михаил Локшин.

Съемки картины уже начались. Они продлятся до конца октября и пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и на Мальте. Премьера запланирована на конец 2022 года.

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