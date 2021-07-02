Что происходит в прокате: Наташа Романофф ставит пандемийные рекорды

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«Черная Вдова» — новый рекордсмен

9 июля с годовым опозданием в американский прокат вышла «Черная Вдова» — первый фильм вселенной Marvel со времен «Мстители: Финал». Два года назад сборной супергероев удалось поставить мировой кассовый рекорд по сборам за всю историю. «Черная Вдова», сольный фильм о героине Скарлетт Йоханссон, не претендовала на такие цифры, но с легкостью захватила первую строчку американского бокс-офиса в дебютный уик-энд и заработала в США и Канаде 80 млн долларов. В последний раз больше денег за одни выходные получил девятый эпизод «Звездных войн» — «Скайуокер. Восход» (177 млн долларов в декабре 2019 года).

«Черная Вдова» стала четвертым фильмом этого года, которому покорилась отметка в 100 миллионов в американском прокате после «Годзилла против Конга», «Тихого места 2» и «Форсажа 9». Диснеевской премьере удалось добраться до этой цифры быстрее всех: всего за шесть дней.

Наблюдатели изначально предсказывали фильму старт с 90 млн долларов или больше, но скорректировали прогноз во второй день проката, когда сборы начали резко падать. Снижение в субботу, 10 июля, составило 41% по отношению к пятнице. Для сравнения: «Капитан Марвел» во второй день потеряла только 14%, «Черная Пантера» — 13%.

Прибыли диснеевских фильмов уходят на стриминг

Главная причина того, что сборы «Черной Вдовы» не оказались больше, — онлайн-платформа Disney+. Disney решила выпускать потенциальные хиты 2021 года одновременно в кинотеатрах и на собственном стриминге. Первым экспериментом стала «Мулан». В случае «Черной Вдовы» компания впервые отчиталась о прибылях, полученных за онлайн-просмотры (новинки студии недоступны по обычной подписке на Disney+ — надо платить отдельно): они составили 60 млн долларов за первый уик-энд.

Плюс для Disney в том, что корпорация забирает себе большую часть прибыли, и лишь около 15% достается компаниям, которые технически обеспечивают онлайн-показ. Поэтому выручка «Черной Вдовы» за первый уик-энд с учетом проката и Disney+ составила, по приблизительным оценкам, около 73 млн долларов. Если бы фильм вышел только в кинотеатрах и получил, скажем, 100 миллионов, Disney досталось бы только 60 миллионов от этой суммы.

Представители кинопроката, которые в этой ситуации явно находятся в проигрыше, заявили протест в коммюнике, распространенном на прошлой неделе Национальной ассоциацией владельцев кинотеатров США (NATO). У тех, кто защищает прежнюю модель прокатного окна (гарантированный срок между релизом в кинотеатрах и на видео), есть один основной аргумент: если раньше студии могли два раза продать один и тот же фильм зрителям, то с новой бизнес-моделью Disney это невозможно, и итоговая прибыль может оказаться меньше. Тем более что появление фильма на стриминге означает моментальное появление его и на пиратских сайтах. Насколько верны эти предположения, сказать пока что сложно, тем более что со второй недели «Черной Вдовы» Disney опять перестала публиковать данные о прибылях на стриминге.

«Космический джем» перепрыгнул Marvel

Лидерство «Черной Вдовы» в американских кинотеатрах длилось всего неделю. Во вторые выходные она потеряла 67% по сравнению с первой неделей проката — больше, чем любой другой диснеевский фильм из вселенной Marvel.

«Космический джем: Новое поколение», где Майкла Джордана из оригинала 1996 года в главной роли сменил Леброн Джеймс, заработал в первые выходные 31,7 млн долларов. Это больше, чем до сих пор удавалось собрать семейным фильмам во время эпидемии. При этом Warner Bros., как и Disney, временно отменила прокатное окно и выпускает свои новинки одновременно на платформе HBO Max, так что интересно будет посмотреть, как «Космический джем» пройдет свой второй уик-энд.

Россия: Наташа Романофф побеждает, но не блистает

В России и СНГ «Черная Вдова» ожидаемо вырвалась в лидеры проката в первый уик-энд, 9—11 июля, и сохранила лидерство в минувшие выходные. Но сборы у фильма не те, которые мы привыкли видеть в случае летних тентполов Disney. Предполагалось, что кинокомикс дебютирует с 400 млн рублей или больше, но в действительности первые выходные принесли фильму только 287 миллионов. Из всех релизов Marvel меньше было только у «Человека-муравья» (268 миллионов в 2015 году), причем за шесть лет средняя цена билета выросла, так что по количеству зрителей «Черная Вдова» уступила и ему (925 тысяч против 965 тысяч).

Во второй уик-энд сборы «Черной Вдовы» упали на 59%, что для Marvel в России в пределах нормы. При этом серьезных конкурентов у фильма почти не было. Единственным большим новым фильмом в репертуаре стал тот же «Космический джем: Новое поколение». Но в СНГ гораздо меньше интересуются баскетболом, чем в Америке, а оригинальный фильм 25-летней давности у нас помнят не так хорошо. Так что картина заработала только 77 млн рублей против 119 миллионов у «Черной Вдовы».

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