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Как сделать крутой трейлер? Отвечает номинант на премию Golden Trailer и автор ролика к «Майору Грому»

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22 июля в США пройдет премия Golden Trailer Awards, которую ежегодно вручают за лучший проморолик в нескольких категориях. В этом году на премию номинирован российский трейлермейкер Андрей Солодовников. Его работы — видео к «Майору Грому», «Девятаеву», «Пальме» и «Ржеву» — получили семь номинаций в пяти категориях.

Солодовников также создавал ролики к проектам КиноПоиск HD «Пищеблок» и «Беспринципные». В числе его будущих работ — трейлеры к экранизации «Ампир V» по роману Виктора Пелевина, которую поставит Виктор Гинзбург, и антиутопии «Мы», проекту Сарика Андреасяна. Перед премией КиноПоиск расспросил Солодовникова о его работе и любимых трейлерах.

Андрей Солодовников

Трейлермейкер

 — Как вообще происходит сборка трейлера?

— Трейлер строится по классической дуге: герой, мир, в котором он живет, и проблема, с которой он сталкивается. Эта схема меняется в зависимости от жанра. Если это супергероика, жанр обязывает к эпичному трейлеру, который будет поднимать градус напряжения у зрителя и заодно его желание пойти в кинотеатр.

В современных боевиках, экшен-фильмах и хоррорах многое строится на саунд-дизайне. Например, трейлер «Легенды о Зеленом Рыцаре» студии A24 раскрывает тренд на спокойную инструментальную музыку, которая перебивается резкими, зачастую психоделическими мотивами. Тот же тренд использовали в трейлерах «Солнцестояния» и «Тихого места 2». В экшене применяют то же самое. В трейлере «Никто» Ильи Найшуллера играет кавер ретрохита «I Ain’t Nobody» Луи Прима, который осовременил композитор, чтобы ролик выглядел мощнее и веселее.

 — А как шла работа над номинированными трейлерами?

— К трейлеру «Майора Грома» мы с Артемом Габреляновым (продюсер и сценарист кинокомикса. — Прим. ред.) перебирали каждый кадр, чтобы все стояло на своих местах. Идейным референсом был тизер-трейлер «Мстители: Эра Альтрона». Важно было передать настроение безысходности от того, что у полиции и Грома не получается противостоять Чумному Доктору. Мы переняли принцип обращения антагониста к зрителю, как это было в ролике к «Эре Альтрона». Кавер на «Перемен» Виктора Цоя, который исполнила школьница из Санкт-Петербурга Таисия Ашмарова, выбран неслучайно. Это народный хит, а женский вокал — прекрасный прием, он работает всегда.

Над роликом к «Девятаеву» мне посчастливилось поработать с Тимуром Бекмамбетовым, он дал полную свободу. Я вдохновлялся трейлерами к фильмам «Ярость» и «Мидуэй», в них отлично показан военный экшен с нужным градусом драматизма. Музыка в ролике должна была передать тяжесть металла самолета, для этого я смиксовал три трека сразу. Это типичная музыка Epic Score, которую используют в боевиках, фантастике и супергеройском кино.

Трейлер к «Ржеву» я делал для компании «Триикс Медиа», с которой работал над «Крыльями империи». Поскольку это военная экшен-драма, я использовал технику динамичного монтажа: увеличивал напряжение и темп, а затем резко останавливал. И так несколько раз, а паузы заполнял цитатами героев. Очень важно было показать хаос войны, погрузить зрителя в атмосферу безысходности и ужаса. Финальный кадр с медалью в руке служил многоточием, а что последовало за ним, зрители узнали уже в фильме.

У «Пальмы» номинировали небольшой двухминутный трейлер, а минималистичный тизер. Задача была дать общее представление об истории: мальчик пишет письмо хозяину собаки, который оставил ее в аэропорту. «Централ Партнершип» и «Марс Медиа» попросили сделать отправной точкой именно сцену письма, обратить монолог героя к зрителю. Его удачно дополняла мелодия на фортепиано, она помогала расслабиться и погрузиться в нарратив. Поэтому мы выбрали музыку композитора Флориана Вальзера. А текстовые вставки специально идут на фоне бегущих облаков — это отсылка к сюжету картины и символ надежды.

 — Какие ваши любимые трейлеры? Чем они интересны?

Я назову шесть трейлеров, которые постоянно пересматриваю.

  • Тизер-трейлер «Бэтмена» под трек «Something In The Way» Nirvana. Трейлер-хаус Statement Advertising и Warner Bros. выбрали тягучую, темную, но при этом классическую музыку специально. Так у зрителя возникнет ощущение, что «Бэтмен» вроде бы и новый, но при этом олдскульный. Его, кстати, номинировали как лучший тизер — я болею за него.
  • Уже упомянутый «Никто» Ильи Найшуллера. Его сделала голливудская компания AV Squad, она считается чуть ли не лучшей, а работал над трейлером автор роликов ко всем «Джонам Уикам». Видео заявлено в главной номинации Best in Action, и, скорее всего, оно в ней выиграет. В прошлом году этот же трейлермейкер Грег Крупка взял главную награду за ролик к «Джону Уику 3».
  • «Форсаж: Хоббс и Шоу» от той же AV Squad. Особенно хороши первые 30 секунд, когда Джейсон Стэйтем и Дуэйн Джонсон параллельно мутузят бандитов в разных комнатах. Отдельного внимания заслуживает музыка: самоанские и гавайские мотивы миксуются с рэпом. Это, наверное, самый высший уровень монтажа трейлеров, золотой стандарт.
  • Еще нравится трейлер по «Мортал Комбат». В нем показали, наверное, только первые минут двадцать из фильма (общий хронометраж составляет 110 минут — Прим. ред.). Ребята смогли сделать качественный трейлер, использовав материалы только из начала фильма. Интересна и музыка, те же электронные синты — вариация оригинальной мелодии из фильма «Мортал Комбат» Пола У. С. Андерсона (ролик, кстати, установил рекорд среди трейлеров без цензуры, набрав 116 млн просмотров. — Прим. ред.).
  • И напоследок трейлер «Аквамена», который открывал ComicCon. Это классический супергеройский трейлер. В нем есть дух ностальгического трейлера 2000-х. Ну, и музыка Томаса Бергерсена, который стоял у истоков коллектива Two Steps from Hell. В 2000-х их музыка была, наверное, в каждом втором эпичном трейлере.

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Фото: Игорь Малахов

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