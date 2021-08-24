«Вся моя жизнь пошла кувырком»: Вышел трейлер третьего «Человека-паука» с Томом Холландом

Sony опубликовала тизер-трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой» — триквела кинокомикса с Томом Холландом и Зендеей, которая сыграла Эм Джей. Вместе с ними на экраны вернулся Бенедикт Камбербэтч в образе Доктора Стрэнджа. По сюжету Питер Паркер просит у него сделать так, чтобы люди забыли, что он Человек-паук. Проблема в том, что тогда об этом не будет помнить Эм Джей и другие близкие героя.

В трейлере Доктор Стрэндж также упоминает мультивселенную. Осенью прошлого года появились слухи, что в третьем фильме снимутся Тоби Магуайр (трилогия Сэма Рэйми) и Эндрю Гарфилд («Новый Человек-паук»). Альтернативные версии Человека-паука могли перенестись в киновселенную Marvel как раз благодаря Доктору Стрэнджу. Однако других исполнителей роли Человека-паука в трейлере не показали. Зато в финале появляется Отто Октавиус, он же Доктор Осьминог (Альфред Молина). В ролике также есть отсылка к Зеленому Гоблину (Уиллем Дефо). Сам герой в ролике не появляется, слышен его смех за кадром, и показаны тыквенные бомбы.

Режиссером по-прежнему выступил постановщик серии Джон Уоттс. Российская премьера запланирована на 16 декабря 2021 года.