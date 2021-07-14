11 лучших трейлеров недели: Тильда Суинтон путешествует по Колумбии, а Стив Бушеми убивает Америку

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«Чудотворцы», 3-й сезон

Продолжение комедийной антологии. Дэниэл Рэдклифф и Стив Бушеми уже были сотрудником корпорации «Небеса» и богом-алкоголиком, принцем и дерьмогребом, а в третьем сезоне станут святошей и преступником в розыске. Подробнее о вселенной сериала можно узнать в нашем гиде, а посмотреть новый сезон (и все предыдущие) — на КиноПоиск HD в озвучке «Кураж-Бамбей».

«Память»

Участник Каннского фестиваля и первый фильм тайского режиссера Апитчатпона Вирасетакула, снятый за пределами его родины, в Колумбии. Туда по сюжету приезжает Джессика Холланд (Тильда Суинтон) из Шотландии. Во время поездки у нее начинается странный недуг: героиня слышит звуки, похожие на взрывы под землей, и пытается понять их природу. В Каннах ранее отметили фэнтези Вирасетакула «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни».

«Проект «Анна Николаевна“», 2-й сезон

Народная сай-фай-комедия возвращается, а робот-полицейская Анна Николаевна Королькевич — нет. Во втором сезоне ее заменит настоящая, живая Анна Николаевна (Зоя Бербер) из Москвы. Работать с ней будут начальник отдела Виктор Сергеевич Галузо (Сергей Гармаш) и оперативники Слава Ляпин (Федор Лавров) и Сережа Мокрый (Кузьма Сапрыкин), которых вместе переводят в столицу.

«Париж, 13-й округ»

Черно-белая драма, тоже вошедшая в программу Каннского смотра. Это история комиксов Эдриана Томинэ (автора обложек журнала The New Yorker) о любовном многоугольнике. Ее поставил Жак Одиар («Никому не известный герой», «Пророк»). В главных ролях — Ноэми Мерлан («Портрет девушки в огне») и Стивен Мана («Тед Лассо»).

«Титаны», 3-й сезон



Шоу HBO Max о супергероях-подростках. Новая миссия приведет героев в Готэм, где Бэтмен уходит в отставку после смерти Джейсона Тодда (Каррен Уолтерс). В продолжении появятся злодей Пугало (Винсент Картайзер), заключенный в психбольницу Аркхем, а также начальница полиции Готэма Барбара Гордон (Саванна Уэлш).

«Миллионер из Балашихи», 2-й сезон

Молодой предприниматель Богдан Кандауров (Владимир Канухин) возвращается. Во втором сезоне мокьюментари-сериала блогер и бывший владелец секс-шопа «Сладкая булочка» перейдет в высшую бизнес-лигу, но при этом продолжит попадать в нелепые ситуации. В свою команду он нанимает бывшую продавщицу секс-шопа Ольгу и актера Сергея. Первые две серии второго сезона выйдут эксклюзивно на КиноПоиск HD 29 июля.

«Синий залив»

Еще один участник Канн — основанная на реальных событиях драма Джастина Чона, американца корейского происхождения. Он же сыграл главную роль — корейца Антонио Леблана, которого усыновила пара из США. Повзрослев, в Штатах он женился на Кэти (Алисия Викандер), с которой воспитывает ее дочь. Но из-за недоразумения иммиграционная служба хочет депортировать героя на родину.

«Современная любовь», 2-й сезон

Экранизация историй из одноименной колонки газеты The New York Times. Каждая серия посвящена новым героям. В первом сезоне их сыграли Дев Патель, Энн Хэтэуэй, София Бутелла и Кристин Милиоти. Во втором сезоне их места займут Кит Харингтон, Люси Бойнтон и Тобайас Мензис.

«Метод: Добыча мертвеца»

Полнометражный сиквел сериала о противостоянии шаманки Лим (Ом Джи-вон) и злого духа. На этот раз она столкнется с толпами восставших мертвецов. Героине предстоит выяснить, кто и с какой целью ими управляет, и одолеть зло.

«Бхудж: Гордость Индии»

Болливудский боевик с Аджаем Девганом («Страсть», «Навеки твоя»). В 1971 году, во время войны за независимость Бангладеш, женщины из города Бхудж восстанавливают взлетно-посадочную полосу, чтобы помочь Индии выиграть войну. Танцы прилагаются.

«Слова пузырятся подобно газировке»

Романтическое аниме о любви к музыке. Черри — замкнутый парень, который не снимает наушников и пишет хайку, Смайл — видеоблогерка, комплексующая из-за своей внешности. После случайной встречи в супермаркете они становятся друзьями и помогают друг другу пересмотреть взгляды на жизнь.