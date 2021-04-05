«Пришлось даже шапку в инстаграме на английский перевести»: Как успех «Майора Грома» на Netflix повлиял на съемочную группу

7 июля российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор» вышел на Netflix, где уже на следующий день возглавил международный топ фильмов. Судя по данным сервиса Flix Patrol, картина Олега Трофима удерживала первую строчку рейтинга почти 10 дней.

В издательстве Bubble отмечают рост популярности своих соцсетей за последнее время: количество подписчиков в англоязычном Twitter Bubble увеличилось в два раза (до 2500 подписчиков), а посещаемость страницы выросла более чем на 1000%. По данным представителя издательства, охваты англоязычного Instagram Bubble с 7 июля по 13 июля выросли на 800%.

Зрители по всему миру заинтересовались российской новинкой: сравнивают Тихона Жизневского и Майкла Фассбендера, хвалят визуальные эффекты и юмор и ждут продолжение. Мы решили узнать у режиссера, актеров и продюсеров картины, как на них повлиял зарубежный успех «Майора Грома».

Мы рассказали историю на универсальном языке, за что нас, конечно, корили на родине

Олег Трофим Сценарист, Режиссер, Продюсер

Я думаю, что в художественном кино не существует никаких правил. Мы создавали фильм для мирового зрителя: сохранили колорит, но рассказали историю на универсальном языке, за что нас, конечно, корили на родине. Но, видимо, это работает, раз на всей планете зрители от Латинской Америки до Японии полюбили наш фильм и так активно его смотрят, оставляя нас в топе уже неделю.

Приятно, что люди и с соседних континентов подписываются на мои страницы в соцсетях, пришлось даже шапку в инстаграме на английский язык перевести. Приходят сообщения и по работе от иностранных коллег. Мне уже написали из США и Франции, даже из Индии написали, что хотят что-то сделать вместе. Пока я вежливо откладываю все эти разговоры, так как много всего еще нужно сделать в России, в частности для вселенной майора Грома.

Успех фильма на международной арене важен по двум причинам. Чисто практически, я думаю, это поможет нам быстрее собрать средства, чтобы продолжить работу над следующей частью и дополнительными проектами в рамках вселенной Bubble. Также это оказывает сильное влияние на восприятие российским зрителем российского кино. Я вижу по реакции коллег, друзей и просто зрителей, что сомнения в том, правильно сделан фильм или нет, сейчас как будто растворились: у зрителей появилось больше уверенности, что наша картина действительно интересна, после того как она удостоилась внимания зарубежного зрителя.

Мне пишут люди со всех стран мира

Тихон Жизневский Актер, исполнитель роли майора Игоря Грома

Никто, и я в первую очередь, не ждал такого успеха, это безумно приятно. Конечно, у меня увеличилось количество подписчиков и иностранных фанатов. Мне пишут люди со всех стран мира: и на своих родных языках, и на английском. Не знаю, насколько важен успех фильма на международном рынке для моей карьеры — пока предложения из-за границы на меня не посыпались, — но это в любом случае невероятно!

Тысячи людей подписываются на мой аккаунт в Instagram

Любовь Аксенова Актриса, исполнительница роли Юли Пчелкиной

Я пока еще не до конца осознаю все происходящее. Конечно, были подозрения, что реакция западной публики будет не такой, как в России, но то, что фильм будет иметь шансы войти в топ-10 фильмов за год на Netflix, — для меня это сюрприз.

Я не заметила, чтобы у меня или у Юли Пчелкиной появились иностранные фанаты, но в социальных сетях стали чаще приходить сообщения от людей со всего мира: уже неделю тысячи людей подписываются на мой аккаунт в Instagram. Это, конечно, ощутимо и приятно. Я знаю, что фильм уже посмотрели непоследние люди в Голливуде, и им он понравился, это самое главное. Такая реакция точно вдохновляет и мотивирует всю группу работать дальше.

Двери российского кинематографа для международного рынка всегда открыты

Александр Сетейкин Сценарист, Режиссер, Продюсер

Иностранные фанаты пишут мне в соцсетях очень добрые слова и делятся своими впечатлениями. Я вообще открыт всем, кто мне пишет, и с радостью общаюсь с людьми, интересующимися фильмами, в которых мне посчастливилось принять участие. За рубежом зрители немного иные, в основном они не знакомы с русской культурой. И, когда я вижу положительные отзывы от зарубежных зрителей, это бесценно. Это нас объединяет и разрушает границы.

Думаю, что успех фильма на Netflix дает понять, что двери российского кинематографа для международного рынка всегда открыты. Что касается моей личной карьеры, то я счастлив, что у меня теперь есть шансы услышать предложения не только на родине.

Мы надеялись на успех, но что он будет таким масштабным, даже и мечтать не могли

Артем Габрелянов Один из сценаристов и продюсеров фильма,

основатель Bubble Comics

Естественно, мы надеялись на успех, но что он будет таким масштабным, даже и мечтать не могли. Будем считать, что нам воздалось за все потраченные нервы во время кинопроката. Безусловно, успех фильма важен для привлечения инвестиций и дальнейшего развития киновселенной. Большие цифры на Netflix и КиноПоиск HD говорят о большом зрительском интересе, так что у нас есть большой соблазн двигаться в сторону стриминг-платформ. Мы не ставим крест на кинотеатральном прокате, но в период пандемии он становится все менее и менее стабильным. Посмотрим, что будет через год.

Появились предложения от издательств из Сербии, Финляндии и стран Прибалтики

Роман Котков Один из сценаристов и продюсеров фильма,

главный редактор издательства Bubble

Огромное количество людей остались небезразличными к фильму и, самое важное, заинтересовались всей нашей вселенной. У нас увеличилось количество международных заказов комиксов: появились предложения и запросы от издательств из Сербии, Финляндии и стран Прибалтики, в электронном варианте комиксы начали читать в США, Франции, Германии и Англии. Мы начали вести соцсети на английском языке и стали активнее общаться с иностранными фанатами.

Безусловно, успех «Майора Грома» повлияет на производство других фильмов: теперь у нас есть большой стимул делать новые истории и в формате комиксов, и в других форматах, но более детально рассказать не можем — это пока тайна.