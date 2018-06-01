КиноПоиск
Попробовать Плюс

Умер актер и рок-музыкант Петр Мамонов

Обсудить0

Петр Мамонов скончался в возрасте 70 лет, причиной смерти стала коронавирусная инфекция. 27 июня артиста госпитализировали, а затем подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Накануне жена Мамонова, Ольга, сообщила, что его состояние ухудшилось.

Петр Мамонов снимался в фильмах «Остров» и «Такси-блюз» Павла Лунгина, в абсурдистской дилогии Сергея Лобана «Шапито-шоу», а также в сериале «Пепел» Вадима Перельмана. Был основателем группы «Звуки Му».

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Источник: «Интерфакс»
Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Рэдклифф и Бушеми снова на коне: знакомые актеры, совершенно новая история и озвучка по версии Кураж-Бамбей
В главных ролях:Дэниэл Рэдклифф, Стив Бушеми, Джеральдин Вишванатан
Режиссер:Дэн Шимпф, Райан Кейс, Морис Мэрэбл
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

«Кино» в кино: Цой, БГ и другие рокеры на экране

«Кино» в кино: Цой, БГ и другие рокеры на экране

6 июня 201823
Открываем «Кинотавр»: 5 вечных вопросов о фестивале

Открываем «Кинотавр»: 5 вечных вопросов о фестивале

2 июня 201812

Главное сегодня

Сериалы

«Локи» закончился, но вопросов меньше не стало! Разбираемся, что в нем все-таки произошло

Сегодня0
«Локи» закончился, но вопросов меньше не стало! Разбираемся, что в нем все-таки произошло
Умер актер и рок-музыкант Петр Мамонов

Умер актер и рок-музыкант Петр Мамонов

2 часа назад4
Почему не удаются экранизации Стивена Кинга

Почему не удаются экранизации Стивена Кинга

Сегодня0
«Викторина»: Драма об искажении памяти и общественном мнении
В предыдущих сериях

Подкаст«Викторина»: Драма об искажении памяти и общественном мнении

Вчера4
Каннский дайджест: Верховен изгоняет дьявола, Корсини агитирует за социализм, Хамагути ставит «Дядю Ваню»

Каннский дайджест: Верховен изгоняет дьявола, Корсини агитирует за социализм, Хамагути ставит «Дядю Ваню»

Вчера26
«Опьяняющий оптимизм»: Что пишут критики о втором сезоне «Теда Лассо»

«Опьяняющий оптимизм»: Что пишут критики о втором сезоне «Теда Лассо»

Сегодня, 13:491
Краткий гид по «Чудотворцам» — антологии с Рэдклиффом, Бушеми и очень черным юмором

Краткий гид по «Чудотворцам» — антологии с Рэдклиффом, Бушеми и очень черным юмором

Вчера2
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт