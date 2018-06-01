Умер актер и рок-музыкант Петр Мамонов

Петр Мамонов скончался в возрасте 70 лет, причиной смерти стала коронавирусная инфекция. 27 июня артиста госпитализировали, а затем подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Накануне жена Мамонова, Ольга, сообщила, что его состояние ухудшилось.

Петр Мамонов снимался в фильмах «Остров» и «Такси-блюз» Павла Лунгина, в абсурдистской дилогии Сергея Лобана «Шапито-шоу», а также в сериале «Пепел» Вадима Перельмана. Был основателем группы «Звуки Му».

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