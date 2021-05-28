«Эмми-2021»: Номинанты 73-й церемонии

Стали известны номинанты на главную телевизионную награду — премию «Эмми». В этом году проекты стримингового сервиса Netflix упоминаются среди номинантов 129 раз, а HBO и HBO Max — 130 раз. Церемония вручения статуэток пройдет 19 сентября в Лос-Анджелесе.

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Лучшая женская роль в драматическом сериале

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Лучшая женская роль в комедийном сериале

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Источник: Emmys