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«Эмми-2021»: Номинанты 73-й церемонии

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Стали известны номинанты на главную телевизионную награду — премию «Эмми». В этом году проекты стримингового сервиса Netflix упоминаются среди номинантов 129 раз, а HBO и HBO Max — 130 раз. Церемония вручения статуэток пройдет 19 сентября в Лос-Анджелесе.

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Источник: Emmys

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Астронавт и инопланетяне пытаются выбраться с задворок вселенной: третий сезон недетского мультсериала
В главных ролях:Гэри, Пряник, Авокато
Режиссер:Бен Бьелажак, Майк Робертс, Энн Уокер Фаррелл
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