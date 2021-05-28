«Эмми-2021»: Номинанты 73-й церемонии

Стали известны номинанты на главную телевизионную награду — премию «Эмми». В этом году проекты стримингового сервиса Netflix упоминаются среди номинантов 129 раз, а HBO и HBO Max — 130 раз. Церемония вручения статуэток пройдет 19 сентября в Лос-Анджелесе.
Лучший драматический сериал
Лучший комедийный сериал
- «Черная комедия»
- «Кобра Кай»
- «Эмили в Париже»
- «Хитрости»
- «Бортпроводница»
- «Метод Комински»
- «4лен»
- «Тед Лассо»
Лучший мини-сериал
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Стерлинг К. Браун («Это мы»)
- Джонатан Мэйджерс («Страна Лавкрафта»)
- Джош О’Коннор («Корона»)
- Реге-Жан Пейдж («Бриджертоны»)
- Билли Портер («Поза»)
- Мэттью Риз («Перри Мейсон»)
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Узо Адуба («Пациенты»)
- Оливия Колман («Корона»)
- Эмма Коррин («Корона»)
- Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)
- ЭмДжей Родригес («Поза»)
- Джерни Смоллетт («Страна Лавкрафта»)
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
- Энтони Андерсон («Черная комедия»)
- Майкл Дуглас («Метод Комински»)
- Уильям Х. Мэйси («Бесстыжие»)
- Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)
- Кенан Томпсон («Шоу Кенана»)
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Эйди Брайант («Выскочка»)
- Кейли Куоко («Бортпроводница»)
- Эллисон Дженни («Мамаша»)
- Трэйси Эллис Росс («Черная комедия»)
- Джин Смарт («Хитрости»)
Лучшая мужская роль в мини-сериале
- Пол Беттани («Ванда/Вижн»)
- Хью Грант («Отыграть назад»)
- Юэн Макгрегор «Холстон»
- Лин-Мануэль Миранда («Гамильтон»)
- Лесли Одом («Гамильтон»)
Лучшая женская роль в мини-сериале
- Михаэла Коэл («Я могу уничтожить тебя»)
- Синтия Эриво («Гений»)
- Элизабет Олсен («Ванда/Вижн»)
- Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»)
- Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»)
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Источник: Emmys