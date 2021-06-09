Apple TV+ и компания Александра Роднянского AR Content объявили о сотрудничестве

Международная онлайн-платформа Apple TV+ и компания Александра Роднянского AR Content объявили о начале стратегического сотрудничества.

Согласно условиям эксклюзивного соглашения, AR Content будет разрабатывать и производить для платформы событийные сериалы на стыке различных культур и языков. Apple TV+ сможет первым выбирать для производства и показа проекты, разрабатываемые компанией Роднянского.

«Для меня стратегическое сотрудничество со знаменитой корпорацией имеет большое значение. Партнерство с Apple — это не просто новые возможности для нашей компании, но и для всей российской индустрии, авторы и режиссеры которой получат шанс разговора с глобальной аудиторией. Это свидетельство грандиозной исторической перемены. Инвестируя ресурсы в локальный контент на национальных языках, онлайн-платформы меняют правила, по которым киноиндустрия существовала десятилетиями. Теперь это не централизованная система, в которой Голливуд отправлял свои фильмы и сериалы во все уголки земного шара, а напротив, кинематографисты со всего мира делятся своими собственными историями со зрителями других стран на доступной всем глобальной платформе. Я рад быть частью этой колоссальной культурной трансформации», — прокомментировал сделку продюсер.

Отмечается, что AR Content — это первая компания за пределами США и Великобритании, заключившая подобное соглашение с Apple TV+. Помимо сделки с Apple TV+, у Роднянского также есть договор с компанией «Яндекс» о производстве семи сериалов в течение следующих трех лет для сервиса КиноПоиск HD.

Александр Роднянский, член Американской киноакадемии, продюсер более 50 фильмов и сериалов, среди которых «Дылда» (два приза на Каннском кинофестивале в 2019 году), «Левиафан» (номинация на премию «Оскар», «Золотой глобус» и премия Каннского кинофестиваля за лучший сценарий) и «Нелюбовь» (приз Каннского кинофестиваля, номинация на премию «Оскар»). Также продюсер является куратором КиноПоиска в сегменте «Авторское кино». Посмотреть фильмы, которые он советует, можно здесь.



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