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В пространстве Плюс Дача пройдет спецпоказ фильма «Москва слезам не верит»

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В среду, 14 июля, в летнем пространстве Плюс Дача пройдет специальный показ фильма «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова.

Поколенческая мелодрама о трех девушках, которые переезжают в Москву, чтобы построить карьеру и найти любовь, стала хитом советского проката и одним из главных русскоязычных фильмов, популярных за рубежом. В 1981 году работа Меньшова выиграла «Оскар» как лучший иностранный фильм, обогнав Куросаву и Трюффо. В 1980-е режиссер был невыездным и, узнав о получении «Оскара» из новостей 1 апреля, подумал, что это шутка. Статуэтку ему отдали только 8 лет спустя.

На Плюс Даче картину представит Денис Горелов — кинокритик и публицист, выпустивший сборник эссе «Родина слоников», в котором он рассказывает историю Советского Союза и его народа через призму кино.

Подписчики Яндекс Плюса могут попасть на показ фильма бесплатно, если заранее зарегистрируются на странице летней площадки. Посетителям нужно иметь при себе QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от COVID-19, перенесенное заболевание или наличие отрицательного ПЦР-теста.

Владимир Меньшов умер 5 июля в возрасте 81 года от последствий коронавирусной инфекции. Автор фильмов «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и «Ширли-мырли» был действительно народным режиссером. О том, как он превращал анекдоты в советское кино, можно прочитать здесь.

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