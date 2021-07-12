«Бэтмен-большевик»: Что иностранные зрители пишут про «Майора Грома», ставшего хитом на Netflix

7 июля первый российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор» вышел на Netflix, где уже на следующий день возглавил международный топ фильмов. Судя по данным сервиса Flix Patrol, экшен Олега Трофима до сих пор удерживает первую строчку рейтинга. Более того, на вторые сутки «Майор Гром» попал в топ-10 во всех 80 странах, по которым предоставляет статистику Flix Patrol. При этом первое место блокбастер занял в 41 стране, включая Венгрию, Испанию, Катар, Швейцарию и Чехию. У пользователей из США российская премьера поднялась до второй строчки, уступив хоррору «Улица страха. Часть 2: 1978».

«Майор Гром» — экранизация серии комиксов издательства Bubble про неподкупного полицейского Игоря Грома, коренного петербуржца и любителя шавермы. По сюжету Грому предстоит расправиться с Чумным Доктором, жестоким вершителем правосудия в маске.

Зрители по всему миру, от Малайзии до Бразилии, заинтересовались российской новинкой. Вот что о «Майоре» пишут иностранные пользователи Netflix.

Италия. Перевод: «Наконец-то посмотрел „Майора Грома“!!!! Очень забавный, классный юмор, от которого я не словил кринж, как от проектов Marvel. Интересная обстановка, достойное производство. Я бы советовал посмотреть ради людей, кто работал над фильмом и комиксами!!!!»

Бразилия. Перевод: «Моя мама посмотрела „Майора Грома“ и попросила включить его заново. Теперь это ее любимый фильм».

Нигерия. Перевод: «Прекрасные визуальные эффекты и сюжет, великолепный актерский состав. Этот российский приключенческий фильм просто необходимо увидеть».

Германия. Перевод: «На самом деле мне не очень нравится российское кино, но после „Вторжения“ и „Спутника“ я посмотрел еще один замечательный российский фильм — „Майор Гром“. Удивительно смешной, определенно достоин просмотра».

ЮАР. Перевод: «Насладился „Майором Громом“ на Netflix. Это не очередной супергеройский фильм Disney/Marvel, ура! Он другой и чуть более человечный. Немного похож на „Бойцовский клуб“, „V значит Вендетта“, фильмы про Джеймса Бонда и, конечно же, нолановского Бэтмена с русским акцентом. А Тихон Жизневский напомнил Фассбендера».

Великобритания. Перевод: «Вечером посмотрели фильм „Майор Гром: Чумной Доктор“ на Netflix. Могу, безусловно, порекомендовать! Отличный, стильный, качественно сделанный российский фильм по комиксам с действительно интересными деталями, которые я не ожидал увидеть».

Малайзия. Перевод: «„Майор Гром“ хорош. Черт, неужели этот русский чувак тот же, что и в „Агентах А.Н.К.Л.?“»

Италия. Перевод: «Наконец-то увидел „Майора Грома“! Я уже был фанатом комиксов, а теперь стал еще поклонником фильма! Помогите! Я должен посмотреть его во второй раз!»

Швеция. Перевод: «„Майор Гром“ чертовски крут. Обычно я смотрю не так много российских фильмов, но надеюсь, что увижу больше экранизаций комиксов Bubble Studios».

Турция. Перевод: «Мне впервые понравился российский фильм. С нетерпением жду продолжения!»

Франция. Перевод: «Игорь Громов, суперполицейский из Санкт-Петербурга, противостоит Чумному Доктору, злодею, который нападает на негодяев. Смесь „Пипца“ и „Шерлока Холмса“ Гая Ричи. Фильм о супергероях для тех, кто устал от MCU/DCU. Экранизация российского комикса».

При высокой зрительской оценке в 89% у «Майора» на Rotten Tomatoes пока только одна рецензия, отрицательная. Автор американского портала Movienation дал кинокомиксу 1,4 балла из 4, назвав главного героя Бэтменом-большевиком. Его главные претензии касаются нелогичного сценария, сеттинга в духе мультфильмов про Багза Банни и не самых захватывающих драк и погонь. Зато автор похвалил динамичный монтаж в сцене, где Гром и стажер пытаются раздобыть информацию (иногда не самыми законными методами).

Австралийское издание Screenrealm назвало российскую новинку конфетой в блестящей упаковке, которой еще стоит поработать над содержанием. «Многие годы Россия выпускала невероятные фильмы. После „Ночного дозора“ и „Дневного дозора“ Тимура Бекмамбетова стало ясно, что российская киноиндустрия способна дать фору Голливуду в фэнтези и экшене. А недавние „Кома“ и „Ночные стражи“ доказали, что российское кино также одержимо комиксами, как голливудское. Поначалу кажется, что „Майор Гром“ соперничает по масштабу с фильмами Marvel или DC с его концептуальным ходом действия, акробатической операторской работой и бойким монтажом. Но за блестящей упаковкой оказывается посредственный продукт», — утверждает автор.

Тем не менее «Майор» не сдает позиций на Netflix. Про него уже пишут зарубежные гиковские порталы, предлагая подвинуться Наташе Романофф. Российские новинки не первый раз попадают в топ Netflix. В июне на стриминге вышли «Серебряные коньки» Михаила Локшина, которые продержались в международном топе две недели. Учитывая мировой прорыв «Грома», у него есть все шансы побить рекорд предшественника.