Российская короткометражка «Почтальон» выиграла конкурс молодых талантов Каннского фестиваля

Игровой короткометражный фильм «Почтальон» (Postman) получил главный приз в секции Nespresso Talents — конкурсе молодых талантов, который проходит в рамках Каннского фестиваля. Фильм снял 23-летний режиссер из России Клим Тукаев. «Идея фильма родилась из основной темы конкурса „Дело имеет значение“, — рассказал Клим. — Я решил идти от обратного — создать ситуацию, где дело, наоборот, не имеет значения. Так появилась концепция фильма о почтальоне, который работает в городе без людей».

По сюжету почтальон остается один в городе-призраке, который пережил апокалипсис. Герой по инерции продолжает разносить письма, хотя их адресатов уже давно нет. Конец работы для почтальона значит конец жизни. Через письма он надеется найти других выживших. Сценарий также написал Клим. В главных ролях снялись Альберт Зайцев («Беглец») и Полина Нехлопочина. Оператором выступила Анастасия Клинкова.



Всего в конкурсе, который проходит уже в шестой раз, участвовало 15 короткометражных работ, которые отобрали из более чем 900 заявок из 60 стран. Второе и третье места заняли фильмы Bagman Яна Келлнера и Speaking in Flowers Николины Стербет из Чехии.

Фотографии со съемок Режиссер Клим Тукаев (справа)

По регламенту конкурса фильм снят в вертикальном формате. Местом съемок выбрали заброшенный военный городок Адуляр в 70 километрах от Москвы. В 1980-е там была военная часть ракетно-зенитного комплекса, а в 2005-м из Адуляра уехал последний житель. «У нас была задача — найти место, которое будет имитировать постапокалипсис. В городе осталось несколько заброшенных домов, многоэтажек, ангаров и складов, поглощенных дикой природой», — поделился с КиноПоиском режиссер. — Съемки проходили один день». «Мы приехали к шести утра, а к семи вечера уже закончилась смена. Место очень интересное, совершенно нет людей. Но снимать было немного жутковато», — вспоминает Полина Нехлопочина.

При работе над «Почтальоном» режиссер вдохновлялся европейским и американским авторским кино. Среди его фаворитов — Даррен Аронофски, Ларс фон Триер, Дэвид Линч, Паоло Соррентино, Гаспар Ноэ и Ксавье Долан.

Среди ближайших проектов Клима Тукаева — экспериментальный короткометражный фильм «Совершенный человек», вдохновленный одноименной работой датского режиссера Йоргена Лето (его работы отмечал фон Триер), и танцевальная короткометражка по пьесе А. Н. Островского «Без вины виноватые». Клим Тукаев — выпускник режиссерского факультета Института кино и телевидения (ГИТР). В 2018-м он выпустил фильм «Горгород», снятый по мотивам одноименного альбома Мирона Федорова (Oxxxymiron). Победившего «Почтальона» можно посмотреть ниже.

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