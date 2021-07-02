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14 лучших трейлеров недели: Броуди-капитан, Брежнева-медсестра и Санта-Клаус-убийца

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«Бендер: Золото империи»

Приключения Ибрагима Бендера (Сергей Безруков) и Остапа (Арам Вардеванян) продолжаются. Им предстоит вернуть драгоценный жезл, который попал к Нестору Махно (Павел Деревянко), а заодно найти остальное золото империи. Дополняют актерский состав Вера Брежнева, Александр Цекало и Юрий Колокольников. Какой получилась первая часть, мы писали здесь.

«Чепелуэйт»

Сериал по мотивам рассказа Стивена Кинга «Поселение Иерусалим». После смерти жены капитан Чарльз Бун (Эдриан Броуди) возвращается с детьми в крошечный городок Причерс-Корнерс, где раньше жила его семья. Постепенно вскрываются страшные секреты предков капитана, а его детей преследует таинственное зло. Над адаптацией сюжета работал сам писатель.

«Что, если…?»

Анимация Marvel в жанре альтернативной истории. Что бы случилось, если бы события во вселенной Marvel сложились по-другому? Например, если бы Тони Старк (Железный человек) встретился со злодеем Эриком Киллмонгером, а Пэгги Картер приняла сыворотку суперсолдата вместо Стива Роджерса (Капитан Америка). В антологии мультипликационные версии супергероев озвучили Чедвик Боузман (Т’Чалла), Карен Гиллан (Небула), Крис Хемсворт (Тор), Том Хиддлстон (Локи) и другие.

«Американские истории ужасов»

Не путать с «Американской историей ужаса». Это спин-офф сериала Райана Мёрфи, который снова снимает он же. Среди новых сюжетов хоррора — переполох в автокинотеатре, Санта-Клаус, рубящий топором тех, кто в него не верит, спиритические сеансы и проблемы с монстрами всех мастей.

«Мистер Корман»

Комедийный сериал Apple TV+ с Джозефом Гордоном-Левиттом. Его герой Джош Корман — учитель младших классов с заурядной жизнью. В свободное время он орет на мебель, ужинает едой из «Макдоналдса», а еще отчаянно пытается стать рок-звездой и наладить отношения с окружающими. Гордон-Левитт также выступил режиссером и сценаристом шоу, компанию на экране ему составила Джуно Темпл («Тед Лассо»).

«Энканто»

Новый мультфильм Disney в духе «Тайны Коко». В семье Мадригал, живущей в горах Колумбии, у каждого есть суперспособность: кто-то управляет животными, кто-то меняет облик, а кто-то заставляет предметы двигаться. Только у Мирабель дара нет, но именно ей предстоит спасти семью. Постановщиками выступили коллеги по «Зверополису» Джаред Буш («Моана») и Байрон Ховард («Холодное сердце 2»). За сценарий и песни отвечал Лин-Мануэль Миранда, создатель культового мюзикла «Гамильтон».

«Все прошло хорошо»

Драма Франсуа Озона, вошедшая в конкурсную программу Канн. Это экранизация одноименного романа Эмманюэль Бернейм. После инсульта 85-летний герой (Андре Дюссолье) частично парализован и не может самостоятельно передвигаться. Прогнозы врачей неутешительные, поэтому он просит свою дочь (Софи Марсо) помочь ему с эвтаназией.

«Семейка Аддамс: Горящий тур»

Роуд-муви, в котором Гомез, Мортиша, Уэнзди и Пагсли отправляются в отпуск. Каникулы у Ниагарского водопада и Большого каньона запомнит надолго не только семейка, но и случайно столкнувшиеся с ней туристы. Взрывы, куклы вуду и прочие шалости Аддамсов-младших прилагаются.

«Вэл»

Еще один участник Каннского смотра — документальный фильм об актере Вэле Килмере. В 1990-е Килмер был всемирной звездой после фильмов «Бэтмен навсегда», «Дорз» и «Схватка». В 2015 году у актера обнаружили рак горла. Он выздоровел, после чего написал мемуары. А теперь воспроизводит кинохронику своей жизни. В документалку вошли кадры из личного архива актера, бэкстейджи со съемок и видео, записанные уже после болезни.

«Небесная команда»

Спортивная драма о ярославском хоккейном клубе «Локомотив». Фильм охватит события 2011 года, когда основной состав команды погиб в авиакатастрофе. Игроки летели в Минск на открытие сезона Континентальной хоккейной лиги, где должны были сыграть с местным «Динамо». В фильме снялись Алексей Гуськов, Ирина Розанова и Андрей Мерзликин.

«Калейдоскоп поцелуев 3»

Триквел ромкома, ставшего хитом Netflix. В центре истории — взросление девушки Элль. Перед поездкой в колледж она хочет провести незабываемое лето с пляжными вечеринками, дайвингом с акулами и любимыми друзьями, с которыми ей предстоит расстаться осенью. В главных ролях — Джои Кинг («Притворство») и звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди.

«Маккартни 3, 2, 1»

Документальный сериал о музыканте Поле Маккартни. В течение шести серий он вспоминает свой творческий путь — от юности и The Beatles до поздней сольной карьеры. Одним из героев сериала стал музыкальный продюсер Рик Рубин.

«Король-олень»

Полнометражное фэнтези-аниме о сильном воине и маленькой девочке. После захвата соседней империей в королевстве Аквафана свирепствует загадочная болезнь, переносимая волками. Во время нападения волчьей стаи беглый раб находит в лесу ребенка. Они укрываются в ближайшей деревне, но эпидемия подбирается все ближе.

«Королевство зомби: История Ашинь»

Спин-офф популярного сериала о нашествии зомби на Чосон, древнее корейское государство. Действие разворачивается у северных границ страны, где находят опасное растение, обращающее людей и животных в монстров. Сюжет расскажет о взрослении девушки Ашинь (Чон Джи-хён), героине второго сезона шоу.

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Астронавт и инопланетяне пытаются выбраться с задворок вселенной: третий сезон недетского мультсериала
В главных ролях:Гэри, Пряник, Авокато
Режиссер:Бен Бьелажак, Майк Робертс, Энн Уокер Фаррелл
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