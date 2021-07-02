«Майор Гром» стал самым популярным фильмом на Netflix. Больше всего его смотрят в Бразилии, Чехии и Катаре

7 июля на Netflix вышел первый российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор». Спустя сутки картина Олега Трофима стала самым популярным фильмом на стриминге по всему миру, судя по данным сервиса Fix Patrol, который собирает ежедневную статистику по фильмам и сериалам Netflix.

Новинка попала в десятку самых просматриваемых картин в 65 странах, включая Россию. Первую строчку по популярности «Майор Гром» занял у зрителей из Бельгии, Бразилии, Венгрии, Доминиканской Республики, Испании, Италии, Катара, Кипра, Кувейта, Люксембурга, Словакии, Омана, Швейцарии и Чехии. У пользователей из США российская премьера тоже попала в топ-10, где заняла финальную строчку.

Комикс-блокбастер также вошел в топ фильмов КиноПоиск HD, где вышел в подписке Плюс 5 мая. За первый месяц «Майора Грома» посмотрело более 900 тысяч подписчиков. В мае кинокомикс занял первую строчку топа КиноПоиск HD и не покинул его в июне.

«Майор Гром» — экранизация одноименной серии комиксов издательства Bubble. В центре сюжета — неподкупный полицейский Игорь Гром, любитель шавермы, следящий за порядком в родном Санкт-Петербурге. Однажды спокойствие города нарушает Чумной Доктор — злодей в маске, который самовольно вершит правосудие и провоцирует погромы в городе.

Главную роль сыграл Тихон Жизневский, звезда фильма «Огонь» и сериала КиноПоиск HD «Топи». Компанию ему составили Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Сергей Горошко и Дмитрий Чеботарев. Сценарий написали Артем Габрелянов и Роман Котков, основатель и главный редактор Bubble соответственно.