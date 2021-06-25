Первый день в Каннах: Репортаж из соцсетей

На набережной Круазет прошла церемония открытия 74-го Каннского кинофестиваля. Председателем жюри в этом году стал американский режиссер Спайк Ли, а фильмом, с которого начался фестиваль, — мюзикл «Аннетт» Леоса Каракса. Главные роли в картине о потерявшем жену стендап-комике и его дочери с необычным даром сыграли Марион Котийяр и Адам Драйвер. Сценарий к фильму написали музыканты группы Sparks.

Подробнее о том, как прошел первый день, — в нашей подборке из соцсетей.

В Канны приехал испанский режиссер Педро Альмодовар.

Группа Sparks дает интервью на фоне Лазурного побережья. Музыканты Рон Мэл и Рассел Мэл написали сценарий для мюзикла «Аннетт», который открыл фестиваль.

Специально к открытию фестиваля на побережье установили арт-объект «Вместе» итальянского скульптора Лоренцо Куинна.

Режиссер и председатель жюри Спайк Ли сделал селфи на фоне главного постера фестиваля со своей фотографией.

Актриса Джоди Фостер, которая в этом году стала лауреаткой почетной «Золотой пальмовой ветви», готовится к пресс-конференции.

Совместная фотография режиссера Леоса Каракса, Марион Котийяр, Адама Драйвера и Саймона Хелберга.

Красную дорожку готовят к открытию фестиваля.

Спайк Ли тоже готовится к открытию и уже переоделся в розовый костюм.

А вот и гости перед премьерой мюзикла «Аннетт» — модель Кэндис Свейнпол и актриса Элиза Сенауи.

Жюри фестиваля — актер Сон Кан-хо, актриса Мэгги Джилленхол, режиссер Спайк Ли, актриса и режиссер Мелани Лоран, певица Милен Фармер, актер Тахар Рахим, режиссеры Джессика Хауснер, Клебер Мендонса Филью и Мати Диоп.

Специальный гость церемонии открытия Каннского кинофестиваля — режиссер Пон Джун-хо. В 2019 году его фильм «Паразиты» выиграл главный приз — «Золотую пальмовую ветвь».

Модель Карла Бруни, режиссер Спайк Ли, актрисы ЭмДжей Родригес, Хелен Миррен, Энди Макдауэлл, Лейла Бехти, Эльза Зильберштейн, Джессика Честейн и Джоди Фостер на фотографиях Асатура Есаянца.

Спайк Ли официально открыл 74-й Каннский кинофестиваль.

Ну и конечно, мы не могли не показать, как актриса Хелен Миррен танцевала на красной дорожке.

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