Что происходит в прокате: «Форсаж 9» правит миром, а «Лука» — Россией

«Форсаж 9» доехал до Америки

Сезон летних блокбастеров в США и Канаде продолжился отложенным релизом «Форсажа 9». Фильм уже месяц собирает деньги на международном рынке, а с 25 июня ставит рекорды и в Северной Америке: в первый же день он заработал 30 млн долларов. Сейчас такие цифры считаются хорошим результатом за выходные вообще, не то что за одну пятницу. По итогам дебютного уик-энда «Форсаж» собрал 70 млн долларов, а к концу вторых выходных проката его американские сборы достигли 123 миллионов.

Мировые сборы фильма уступают предыдущим частям двадцатилетней франшизы. «Форсаж 8» во всем мире заработал 1,2 млрд долларов, спин-офф «Хоббс и Шоу» — 759 миллионов. Девятая глава в понедельник, 5 июля, перевалила за отметку в 500 млн долларов, притом что в большинстве крупных стран, включая Китай, прокат уже завершен. Снижение показателей можно отнести на счет пандемии, так как в большинстве стран «Форсажу 9» пришлось лавировать между ограничениями и локдаунами. Но фильму все равно принадлежит новый рекорд сборов за время эпидемии: легко обойдя «Довод» (мировые сборы — 363 млн долларов), «Форсаж 9» стал самым кассовым голливудским релизом с начала прошлого года.

Universal отпраздновала День независимости тремя хитами

В минувшие выходные в США отмечали главный национальный праздник — День независимости. Но его принято отмечать на свежем воздухе, пикниками и фейерверками, так что кинотеатрам День независимости бонусов к посещаемости не дает. Общие сборы за выходные составили 87,6 млн долларов, что меньше, например, результатов в уик-энд Дня поминовения в конце мая. Картина могла бы быть иной, если бы Paramount выпустила к 4 июля «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом. Но его не стали выпускать между «Форсажем 9» и «Черной Вдовой» и отложили до ноября.

В результате безоговорочным лидером стала компания Universal, чьи фильмы заняли топ-3 уик-энда. Первое место сохранил ее «Форсаж 9» (30,1 млн долларов), за ним расположились две премьеры — мультфильм «Босс-молокосос 2» (20,3 млн долларов) и «Судная ночь навсегда» (15,7 млн долларов), пятая и последняя часть серии малобюджетных хорроров.

Одновременно с релизом в кинотеатрах «Босс-молокосос 2» появился и на Peacock, собственной стриминг-платформе Universal, но видимого влияния на сборы этого не оказало. Эксперименты с онлайн-релизами в случае Universal пока что себя не оправдывают. В отличие от Disney+ и HBO Max, Peacock не стал крупным игроком, и поэтому компания по-прежнему активно вкладывается в рекламу кинотеатрального проката.

В Китае переизбыток патриотического кино

В КНР тоже национальные торжества: весь июль в стране празднуют столетие Коммунистической партии Китая. По этому случаю 1 июля в прокат одновременно вышли масштабные исторические фильмы «1921» и «Пионер», но даже в наиболее благоприятных условиях (минимальное число голливудских фильмов, выгодная роспись по кинотеатрам, обязательные походы в кино в школах) ни один из них не смог показать впечатляющих сборов.

Драма «1921» с участием нескольких звезд китайского кино получила за первые три дня 21,4 млн долларов, «Пионеру» пришлось довольствоваться 8,4 миллиона. Достаточно сравнить общие сборы уик-энда со статистикой за те же выходные в 2019 году. Тогда китайцы купили билетов в кино на 120 млн долларов (лидерами были «Человек-паук: Вдали от дома» и гонконгский криминальный боевик «Белый шторм 2: Наркобароны»), сейчас — только на 45 миллиона. Похоже, что искусственно созданное отсутствие конкуренции не гарантирует высоких сборов фильмам, сделанным по госзаказу. Характерно, что особенное недоверие новые пропагандистские релизы вызвали у жителей больших городов, где средний уровень доходов и образования гораздо выше: в первый день проката 44% зрителей пришлось на малые города КНР.

Россия: «Лука» выиграл третью неделю подряд

В России выходные 2—4 июля выдались неудачными для кинопроката. Новые ограничения, беспокойство зрителей из-за третьей волны коронавируса и дачный сезон наложились на отсутствие сильных премьер. В результате общая выручка кинотеатров в 268 млн рублей стала худшей с декабря 2020 года и самой низкой для летнего сезона за 11 лет.

В этих условиях третьи выходные подряд первую строчку в России занимает мультфильм «Лука» с 61 млн рублей. Картина потеряла около 30% сборов по сравнению с прошлой неделей. Всего она собрала в российском прокате 385 млн рублей. Второе место получила «Судная ночь навсегда» — единственный новый фильм, вышедший более чем в тысяче кинотеатров. С результатом в 38,2 млн рублей хоррор немного обошел диснеевскую «Круэллу» (33,7 млн). Прокатчики ждут «Черную Вдову», которая выйдет в ближайшие выходные и обещает стать одним из крупнейших блокбастеров этого лета.