Умер голливудский режиссер Ричард Доннер

Голливудский режиссер и продюсер Ричард Доннер скончался на 92-м году жизни. Об этом со ссылкой на его жену Лорен Доннер сообщает Deadline.

Доннер был режиссером серии фильмов «Смертельное оружие» с Мэлом Гибсоном и Дэнни Гловером в главных ролях. Также он снял оригинальный фильм «Супермен» (1978) с Кристофером Ривом. Среди других работ режиссера — фильм ужасов «Омен», комедия «Балбесы», ленты «Мэверик», «Наемные убийцы» и «Теория заговора».

Свою режиссерскую карьеру Доннер начинал на телевидении. Он снял такие сериалы, как «Сумеречная зона», «Перри Мэйсон», «Напряги извилины», «Байки из склепа», «Улицы Сан Франциско».