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Умер режиссер «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов

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В возрасте 81 года умер советский и российский режиссер Владимир Меньшов. Новость об этом появилась на сайте киноконцерна «Мосфильм». Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции, которую диагностировали у Меньшова 26 июня.

«Киноконцерн „Мосфильм“ и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления „Мосфильма“ скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году», — говорится в заявлении.

Владимир Меньшов снялся в более 100 картинах, а также поставил семь собственных проектов. Среди них — народные хиты «Любовь и голуби», «Розыгрыш» и «Москва слезам не верит», которая выиграла «Оскар» в 1981 году как лучший фильм на иностранном языке.

О дате и времени прощания с режиссером станет известно позже.

Фото: ТАСС

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