10 лучших трейлеров недели: Юность Тони Сопрано, испорченный отдых Джона Вашингтона и авиарейс с вампиром

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«Множественные святые Ньюарка»

Приквел культового «Клана Сопрано» о криминальном мире Нью-Джерси 1960—1970-х. Там резко увеличивается процент афроамериканского населения, что не очень-то нравится итальянской мафии. Разбираться с ситуацией придется юному Тони, который только начинает карьеру мафиози. Кстати, его роль досталась Майклу Гандольфини, сыну Джеймса Гандольфини, который играл Тони Сопрано в оригинальном сериале. К написанию сценария вернулись Лоуренс Коннер и Дэвид Чейз.

«История моей жены»

Участник конкурсной программы Каннского фестиваля. В основу лег одноименный роман венгерского писателя Милана Фюшта. Капитан Якоб Штэрр спорит с приятелем, что женится на первой, кто переступит порог кафе. Судьба приводит в заведение француженку Лиззи. В главных ролях — Леа Сейду, Гийс Нейбр и Луи Гаррель. Драму поставила обладательница «Пальмовой ветви» Каннского фестиваля Ильдико Эньеди («О теле и душе»).

«Основание»

Экранизация одноименного цикла романов Айзека Азимова. В будущем ученый Гэри Селдон предсказывает, что процветающей Галактической империи, в которую входят миллионы миров, скоро придет конец: планеты будут воевать друг с другом, а человечество вернется в эпоху варварства. Он создает организацию «Основание», чтобы сохранить знания и заново выстроить цивилизацию. Шоураннером сериала значится Дэвид С. Гойер, сценарист «Темного рыцаря» и «Блэйда». Главные роли сыграли Джаред Харрис, Ли Пейс и Лаура Бирн.

«Большой красный пес Клиффорд»

Приключенческая комедия о персонаже детских книжек. Эмили обижают в школе, поэтому она мечтает о верном и сильном друге. Однажды девочка находит красного щенка, который вырастет до огромных размеров — не из-за мутации или химической аварии, а из-за большой любви хозяйки. Питомец приносит много хлопот, но помогает Эмили поверить в себя.

«Кроваво-красное небо»

Хоррор Netflix, который поставил немец Петер Торварт. Надя и ее десятилетний сын летят ночным рейсом из Германии в Нью-Йорк, но их самолет захватывают террористы. Они угрожают мальчику, и, чтобы защитить сына, Наде приходится раскрыть свою тайну: она вампир.



«Бекетт»

Джон Дэвид Вашингтон играет ничего не понимающего туриста из США. Бекетт (Вашингтон) и его девушка Эйприл (Алисия Викандер) приезжают на отдых в Грецию, где попадают в аварию. Очнувшись в госпитале, герой пытается разузнать, где Эйприл, что с ними произошло и, главное, почему в него стреляют местные полицейские. Бекетт отправляется в бега и пытается самостоятельно найти ответы. В числе продюсеров — Лука Гуаданьино («Назови меня своим именем», «Мы те, кто мы есть»).

«Красотка на взводе»

Неоновый боевик с Кейт Бекинсейл. Ее героиня Линди живет с редким неврологическим расстройством. Она боится, что может убить кого-то в приступе ярости, и носит бьющий током жилет для самоконтроля. Однажды возлюбленного героини находят мертвым, и полиция подозревает ее в убийстве. Линди отправляется на поиски реального убийцы, чтобы отомстить ему. Компанию Бекинсейл составили Стэнли Туччи, Бобби Каннавале и Сьюзен Сарандон.

«Монстры на каникулах: Трансформация»

Продолжение анимации, в котором все идет наперекосяк. Ван Хельсинг превращает Джонни в монстра, а монстров, наоборот, в людей! У Дракулы появляется пузико, Вольфыч сбрасывает шерсть, а Желе становится желе. Чтобы вернуть все на свои места, герои отправляются в опасную поездку в джунгли.

«Человек-бензопила», 1-й сезон

Юноша по имени Дэндзи погибает во время нелегальной охоты на демонов, но возрождается благодаря домашнему питомцу-монстру. Теперь герой во время боев способен превращать свои руки (и не только!) в бензопилы. Благодаря этому на Дэндзи обращают внимание агенты Бюро общественной безопасности, и он снова начинает охотиться на демонов — теперь официально.

«Побег из Могадишо»

Южнокорейский фильм, основанный на реальных событиях. В 1991 году столицу Сомали захлестнула гражданская война, и сотрудникам обоих посольств — Северной и Южной Кореи — пришлось объединиться, чтобы спастись.