Сериал Александра Роднянского о немецких гей-активистах в СССР вошел в питчинг-программу фестиваля Series Mania

Продюсер Александр Роднянский («Левиафан», «Дылда», «Разжимая кулаки») представит проект «Красная радуга» на международном фестивале сериалов Series Mania.

В основу сюжета лег реальный случай из истории СССР. В 1977 году секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов после визита в ФРГ случайно пригласил в Страну Советов немецких гей-активистов. В это время в СССР действовала статья Уголовного кодекса «Мужеложество». Она предусматривала тюремное заключение до пяти лет для геев. Несмотря на это, молодые люди приняли приглашение и прилетели на 10 дней в Москву. Гей-делегация состояла из двух юношей из Германии и девушки из Лондона, приехавшей с бульдогом.

Права на эту историю продюсер Александр Роднянский приобрел у непосредственной участницы тех событий — переводчицы Ларисы Бельцер, сопровождавшей героев. Перед ней стояла особая задача — не допустить, чтобы высокому начальству стало известно об ошибке товарища Капитонова.

«Меня привлекает возможность рассказать вполне серьезную историю языком, понятным самой широкой аудитории. Речь идет о популярном ныне жанре, способном говорить о горьких и неприятных обстоятельствах жизни легко и с юмором. „Красная радуга“ — это очень релевантный сегодняшнему дню разговор о нетерпимости к другим — людям отличных от нас убеждений, религии, расы или сексуальной ориентации», — комментирует продюсер Александр Роднянский.

Автором 8-серийного шоу выступит британский сценарист Мэтт Джонс («Доктор Кто», «Молокососы»). Постановщиком выбран известный американский телережиссер. Его имя объявят позже.

Проекты Роднянского во второй раз за последние два года попадают в питчинг-программу Series Mania. В 2020 году на питчинге представили сериал «Мерзлая земля» — первый российский проект в истории программы. В этом году «Красная радуга» посоревнуется с другими 14 сериалами.

Также на Series Mania покажут сериал «Вне себя» продюсера Александра Дулерайна («Измены», «Домашний арест»). Сюрреалистический триллер с элементами черной комедии попал в секцию Forum Exclusives. В центре истории — гениальный финансист со странным диагнозом. У него провалы в памяти, и его мучают «фантомы» погибшей жены и ее застрелившегося любовника. Чтобы излечиться и получить опеку над пятилетним сыном, герой сам расследует смерть жены.

Производством шоу руководила кинокомпании 1-2-3 Production продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова. Сценарий написал Андрей Золотарев («Спутник», «Триггер»), а пилотную серию снял сам Дулерайн, который выступил шоураннером проекта. Главные роли сыграли Евгений Стычкин, Елена Лядова и Евгений Цыганов.

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