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Что смотрели на КиноПоиск HD в июне

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По традиции делимся топом самых популярных фильмов и сериалов, которые наши подписчики смотрели на КиноПоиск HD в прошлом месяце.

Лидер июня — «Гнев человеческий». Новый фильм Гая Ричи появился в подписке всего через восемь недель после начала проката, и за 12 дней его посмотрело более 780 тысяч подписчиков. Свежий хит одного из самых любимых режиссеров зрителей КиноПоиск HD повысил интерес к «Джентльменам» — экшен-комедия с Мэттью МакКонахи поднялась на три позиции в топе.

Кто еще попал в двадцатку?

Топ-20* фильмов и сериалов за июнь-2021

new — новинка

back — возвращение в топ

Фильм/Сериал

Изменение позиции

1

Гнев человеческий

new

2

Рик и Морти

+17

3

Пищеблок

-1

4

Медиатор

+1

5

Майор Гром: Чумной Доктор

-4

6

Семейка Крудс: Новоселье

new

7

Рыцари справедливости

new

8

Великий

new

9

Рассказ служанки

10

Тихое место

new

11

Друзья (все сезоны и «Друзья: Воссоединение»)

12

Джентльмены

+3

13

Форсаж (семь фильмов)

-1

14

Гарри Поттер (все части)

+6

15

Хороший доктор

back

16

Манифест


17

100 тысяч минут вместе

new

18

Призрак

new

19

Дьявол в деталях

new

20

Крайний космос

new

Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс и Плюс Мульти с Амедиатекой и more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма c 1 по 30 июня 2021 года.

Топ-20* фильмов и сериалов за июнь-2021

new — новинка

back — возвращение в топ

Фильм/СериалИзменение позиции
1Гнев человеческий new
2Рик и Морти+17
3Пищеблок-1
4Медиатор+1
5Майор Гром: Чумной Доктор-4
6Семейка Крудс: Новосельеnew
7Рыцари справедливостиnew
8Рассказ служанкиnew
9Рассказ служанки
10Тихое местоnew
11Друзья (все сезоны и «Друзья: Воссоединение»)
12Джентльмены+3
13Форсаж (семь фильмов)-1
14Гарри Поттер (все части)+6
15Хороший докторback
16Манифест
17100 тысяч минут вместеnew
18Призракnew
19Дьявол в деталяхnew
20Крайний космосnew

Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс и Плюс Мульти с Амедиатекой и more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма c 1 по 30 июня 2021 года.

Самым популярным сериалом на КиноПоиск HD в июне стали «Рик и Морти». Пятый сезон проекта Дэна Хармона и Джастина Ройланда выходит на КиноПоиск HD по понедельникам на языке оригинала с субтитрами и в озвучке Сыендука, а мы пишем рекапы новых серий.

На третьем месте — «Пищеблок». Мистическая фантастика по роману Алексея Иванова вошла в тройку самых обсуждаемых сериалов весны по исследованию YouScan, а вчера состоялся финал сезона. Слушайте наш подкаст с разбором концовки!

Среди новинок топа — продолжение анимационной комедии «Семейка Крудс: Новоселье», датская черная комедия с Мадсом Миккельсеном «Рыцари справедливости», биографическая драма «Великий», в которой Джонни Депп сыграл знаменитого фотографа Юджина Смита, новая украинская комедия «100 тысяч минут вместе», боевик с Павлом Прилучным «Призрак» и детектив «Дьявол в деталях». А хоррор «Тихое место» попал в двадцатку благодаря тому, что его сиквел сейчас идет в кинотеатрах.

Также в топе финалы сезонов «Манифеста», «Хорошего доктора», «Медиатора» и «Рассказа служанки» от more.tv, первый российский комикс-блокбастер «Майор Гром: Чумной Доктор», новый сезон взрослой анимации «Крайний космос» и вечные хиты подписчиков КиноПоиск HD — «Друзья» и франшизы «Гарри Поттер» и «Форсаж».

Наши премьеры июля — от нового сезона «Чудотворцев» до «Красного призрака» — мы собрали в этом материале. Что из них попадет в топ? Расскажем в начале августа!

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Теперь точно не все дома — в приключения втянута вся семья. Смотрите главный сериал лета в озвучке Сыендука.
В главных ролях:Рик, Морти, Бэт, Джерри, Саммер
Режиссер:Уэсли Арчер, Пит Мишелс
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