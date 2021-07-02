Что смотрели на КиноПоиск HD в июне

По традиции делимся топом самых популярных фильмов и сериалов, которые наши подписчики смотрели на КиноПоиск HD в прошлом месяце.

Лидер июня — «Гнев человеческий». Новый фильм Гая Ричи появился в подписке всего через восемь недель после начала проката, и за 12 дней его посмотрело более 780 тысяч подписчиков. Свежий хит одного из самых любимых режиссеров зрителей КиноПоиск HD повысил интерес к «Джентльменам» — экшен-комедия с Мэттью МакКонахи поднялась на три позиции в топе.

Кто еще попал в двадцатку?

Самым популярным сериалом на КиноПоиск HD в июне стали «Рик и Морти». Пятый сезон проекта Дэна Хармона и Джастина Ройланда выходит на КиноПоиск HD по понедельникам на языке оригинала с субтитрами и в озвучке Сыендука, а мы пишем рекапы новых серий.

На третьем месте — «Пищеблок». Мистическая фантастика по роману Алексея Иванова вошла в тройку самых обсуждаемых сериалов весны по исследованию YouScan, а вчера состоялся финал сезона. Слушайте наш подкаст с разбором концовки!

Среди новинок топа — продолжение анимационной комедии «Семейка Крудс: Новоселье», датская черная комедия с Мадсом Миккельсеном «Рыцари справедливости», биографическая драма «Великий», в которой Джонни Депп сыграл знаменитого фотографа Юджина Смита, новая украинская комедия «100 тысяч минут вместе», боевик с Павлом Прилучным «Призрак» и детектив «Дьявол в деталях». А хоррор «Тихое место» попал в двадцатку благодаря тому, что его сиквел сейчас идет в кинотеатрах.

Также в топе финалы сезонов «Манифеста», «Хорошего доктора», «Медиатора» и «Рассказа служанки» от more.tv, первый российский комикс-блокбастер «Майор Гром: Чумной Доктор», новый сезон взрослой анимации «Крайний космос» и вечные хиты подписчиков КиноПоиск HD — «Друзья» и франшизы «Гарри Поттер» и «Форсаж».

Наши премьеры июля — от нового сезона «Чудотворцев» до «Красного призрака» — мы собрали в этом материале. Что из них попадет в топ? Расскажем в начале августа!