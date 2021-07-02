Что смотрели на КиноПоиск HD в июне

По традиции делимся топом самых популярных фильмов и сериалов, которые наши подписчики смотрели на КиноПоиск HD в прошлом месяце.
Лидер июня — «Гнев человеческий». Новый фильм Гая Ричи появился в подписке всего через восемь недель после начала проката, и за 12 дней его посмотрело более 780 тысяч подписчиков. Свежий хит одного из самых любимых режиссеров зрителей КиноПоиск HD повысил интерес к «Джентльменам» — экшен-комедия с Мэттью МакКонахи поднялась на три позиции в топе.
Кто еще попал в двадцатку?
Топ-20* фильмов и сериалов за июнь-2021
new — новинка
back — возвращение в топ
Фильм/Сериал
Изменение позиции
2
+17
3
-1
4
+1
8
new
10
new
11
Друзья (все сезоны и «Друзья: Воссоединение»)
12
+3
13
Форсаж (семь фильмов)
-1
14
Гарри Поттер (все части)
+6
15
back
16
18
new
19
new
20
new
Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс и Плюс Мульти с Амедиатекой и more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма c 1 по 30 июня 2021 года.
Топ-20* фильмов и сериалов за июнь-2021
new — новинка
back — возвращение в топ
|Фильм/Сериал
|Изменение позиции
|1
|Гнев человеческий
|new
|2
|Рик и Морти
|+17
|3
|Пищеблок
|-1
|4
|Медиатор
|+1
|5
|Майор Гром: Чумной Доктор
|-4
|6
|Семейка Крудс: Новоселье
|new
|7
|Рыцари справедливости
|new
|8
|Рассказ служанки
|new
|9
|Рассказ служанки
|10
|Тихое место
|new
|11
|Друзья (все сезоны и «Друзья: Воссоединение»)
|12
|Джентльмены
|+3
|13
|Форсаж (семь фильмов)
|-1
|14
|Гарри Поттер (все части)
|+6
|15
|Хороший доктор
|back
|16
|Манифест
|17
|100 тысяч минут вместе
|new
|18
|Призрак
|new
|19
|Дьявол в деталях
|new
|20
|Крайний космос
|new
Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс и Плюс Мульти с Амедиатекой и more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма c 1 по 30 июня 2021 года.
Самым популярным сериалом на КиноПоиск HD в июне стали «Рик и Морти». Пятый сезон проекта Дэна Хармона и Джастина Ройланда выходит на КиноПоиск HD по понедельникам на языке оригинала с субтитрами и в озвучке Сыендука, а мы пишем рекапы новых серий.
На третьем месте — «Пищеблок». Мистическая фантастика по роману Алексея Иванова вошла в тройку самых обсуждаемых сериалов весны по исследованию YouScan, а вчера состоялся финал сезона. Слушайте наш подкаст с разбором концовки!
Среди новинок топа — продолжение анимационной комедии «Семейка Крудс: Новоселье», датская черная комедия с Мадсом Миккельсеном «Рыцари справедливости», биографическая драма «Великий», в которой Джонни Депп сыграл знаменитого фотографа Юджина Смита, новая украинская комедия «100 тысяч минут вместе», боевик с Павлом Прилучным «Призрак» и детектив «Дьявол в деталях». А хоррор «Тихое место» попал в двадцатку благодаря тому, что его сиквел сейчас идет в кинотеатрах.
Также в топе финалы сезонов «Манифеста», «Хорошего доктора», «Медиатора» и «Рассказа служанки» от more.tv, первый российский комикс-блокбастер «Майор Гром: Чумной Доктор», новый сезон взрослой анимации «Крайний космос» и вечные хиты подписчиков КиноПоиск HD — «Друзья» и франшизы «Гарри Поттер» и «Форсаж».
Наши премьеры июля — от нового сезона «Чудотворцев» до «Красного призрака» — мы собрали в этом материале. Что из них попадет в топ? Расскажем в начале августа!