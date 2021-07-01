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«Медея» Александра Зельдовича вошла в конкурс фестиваля в Локарно. После проката она выйдет на КиноПоиск HD

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Драма «Медея», написанная и поставленная Александром Зельдовичем, стала участником основного конкурса фестиваля в Локарно. Зельдович — автор фильмов «Мишень» (2010) и «Москва» (2000), над сценариями которых работал писатель Владимир Сорокин. «Медея» Зельдовича — это современная трактовка древнегреческого мифа о женщине, доведенной до грани одиночеством и предательством.

Главные роли в фильме сыграли Тинатин Далакишвили («Звезда», «Заложники») и Евгений Цыганов («Битва за Севастополь», «Оттепель»). Саундтрек к картине написал композитор Алексей Ретинский, музыка была записана с оркестром Теодора Курентзиса. Продюсерами ленты, помимо Зельдовича, выступили Татьяна Остерн («Трасса смерти», «Еврей») и Анна Качко, работавшая над проектами-призерами международных фестивалей «Марьям», «Проксима» и «Уроки гармонии».

«„Медея“ — это первая из известных мне метафор революции. Революция всегда неизбежна, она всегда превращает жертву в палача и пожирает своих детей. У бунта женская природа», — рассказал Зельдович.

Съемки «Медеи» проходили в России и Израиле. После кинопроката фильм будет эксклюзивно доступен на КиноПоиск HD.

Фестиваль в Локарно — один из крупнейших международных киносмотров наряду с Каннами, Венецией и Берлином. В основной конкурс также вошла драма Натальи Кудряшовой «Герда». Еще в конкурсе участвуют «Гиганты» Бонафацио Анджуса (Италия), «Река» Гассана Салаба (Ливан, Франция, Германия, Катар), «Душа зверя» Лоренца Мерца (Швейцария), «Люцифер» Петера Бруннера (Австрия), «Распродажа в раю» Бертрана Мандико (Франция) и другие. Фестиваль пройдет с 4 по 14 августа.

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Источник: пресс-служба

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