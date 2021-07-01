КиноПоиск покажет «Таксиста», «Середину 90-х» и другие фильмы в кинотеатре Плюс Дачи в Парке Горького

С 1 июля начинает работу Плюс Дача. Это площадка для развлечений и отдыха, организованная Яндекс Плюсом — единой подпиской на сервисы Яндекса. Она заняла место летнего кинотеатра в Парке Горького рядом с Большим Голицынским прудом.

Плюс Дача открывается показами фильмов, которые выбрала команда КиноПоиска. За первые две недели там покажут классику кино: «Таксиста» Мартина Скорсезе, «Историю рыцаря» с Хитом Леджером, «Побег из Шоушенка» с Тимом Роббинсом и мультфильм «Мой сосед Тоторо» Хаяо Миядзаки. В афише есть и громкое фестивальное кино: «Выживут только любовники» Джима Джармуша, «Любовное настроение» Вонг Кар-Вая, «Лето» Кирилла Серебренникова и «Аритмия» Бориса Хлебникова.

Запись на показы первой недели уже открыта на специальном сайте. На них смогут бесплатно попасть подписчики Яндекс Плюса с QR-кодом, с собой также нужно иметь паспорт. Все сеансы пройдут с соблюдением санитарных правил и рассадкой 50% от заполняемости площадки.

Плюс Дача проработает до конца сентября. При улучшении эпидемиологической обстановки на площадке пройдут концерты, спектакли, лекции, развлечения для детей и занятия йогой. Подробнее о Яндекс Плюсе можно узнать здесь и там же оформить бесплатный промопериод.

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