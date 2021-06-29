«Marvel пытается снять своего „Бонда“»: Что пишут критики про «Черную Вдову»

В сети появились рецензии на «Черную Вдову» — первый фильма Marvel после перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Отзывы прессы в основном положительные: рейтинг картины на Rotten Tomatoes составляет 85%, а средний балл на Metacritic — 69/100.

Действие «Черной Вдовы» происходит между событиями «Первого мстителя 3» и «Войны бесконечности». Наташа Романофф сталкивается с «Красной комнатой» — советской организацией, которая вербует юных девушек и превращает их в наемных убийц.

Рассказываем, что пишут журналисты в своих обзорах.

Удался ли сольник Черной Вдовы?

Скарлетт Йоханссон и Флоренс Пью

Журналисты считают, что не очень. По их мнению, сценаристы уделили Наташе слишком мало экранного времени. «„Черная Вдова“ показывает предысторию Наташи Романофф, хотя порой она выглядит как второстепенный персонаж в своем собственном фильме», — пишет автор Screen Rant Маэ Абдулбаки.

Намного больше журналистам понравилась Елена Белова — сводная сестра Наташи, которую играет Флоренс Пью. «Авторы уделяют время их сестринским отношениям, но история все равно больше фокусируется на Елене, которая часто затмевает старшую сестру», — считает Абдулбаки.

Впрочем, Ник Де Семлен из Empire думает иначе: «Сценаристы не забывают, что Наташа — главное действующее лицо, и уделяют ей достаточно времени, позволяя Йоханссон показать те черты ее героини, которые мы не видели прежде».

А экшен в порядке?

Да, почти все посмотревшие довольны боевыми сценами. «Это лучший экшен, что мы видели в кино за последнее время. Рукопашные бои сняты отлично, а все трюки смотрятся захватывающе. Вас ждет много острых ощущений, будь то погоня на мотоцикле или зубодробительные сцены в воздухе», — отмечает Абдулбаки.

Правда, у некоторых есть вопросы к финалу. «Даже нелепый акцент и шутки не спасают клишированный третий акт с большим горящим предметом, падающим с неба», — сетует Эрик Кон из IndieWire.

Как играют актеры?

«Скарлетт Йоханссон отлично справляется с материалом. Наташа часто рефлексирует, испытывает разочарование и сожаление, и актриса очень точно передает эти эмоции. Флоренс Пью — жемчужина фильма. Она показывает Елену в равной степени сильной, уязвимой и склонной к легкому юмору», — хвалит актрис Абдулбаки.

«Неважно, несется ли сюжет вперед или движется как улитка, режиссер и актерский состав удерживают наше внимание на героях, которые осторожно сближаются и пытаются выжить», — пишет Дэвид Руни из The Hollywood Reporter.

А какая тут главная идея?

Скарлетт Йоханссон, Дэвид Харбор и Флоренс Пью

«Фильм поднимает проблему примирения героев с их темным прошлым, а также конфликт между признанием того, что оно основывалось на лжи, и парадоксальным желанием стабильности, которое это прошлое гарантировало, — говорится в рецензии Родриго Переса (The Playlist). — Здесь также есть отличные темы контроля, свободы воли, женской автономии (как физической, так и психической), патриархата и прекращения жестоких циклов угнетения (этими женщинами манипулирует и управляет жестокий генерал Дрейков), но это лишь незначительная часть истории, а не громкое политическое заявление».

И на что похож фильм?

На шпионские фильмы про Джеймса Бонда и Джейсона Борна.

«„Черная Вдова“ больше похожа на попытку Marvel снять своего „Бонда“. Как и „Довод“ и „Начало“ Кристофера Нолана, фильм не достигает высот, которые выделяют лучшие картины про агента 007, зато в нем есть что-то свое: у Нолана это сюжетные акростихи, а у „Вдовы“ — способные и хладнокровные женщины на первом плане», — считает Умберто Гонсалес из TheWrap.

Еще у главных героинь и Борна похожие биографии: сперва они были профессиональными киллерами, но в итоге дезертировали.

Вердикт

«„Черная Вдова“ снята в том же формате погонь и драк, который мы видели уже много раз, и даже обязательный клиффхэнгер после титров выглядит как напоминание, что каждая история в этой IP-машинерии — всего лишь большой полнометражный тизер следующей», — Эрик Кон (IndieWire).

«Сюжет фильма довольно глупый. Он вращается вокруг красных светящихся флаконов и армии женщин с промытыми мозгами во главе с Рэем Уинстоном. <...> Но картина все равно веселая, и в ней много изобретательных экшен-сцен: драка на кухне в Венгрии, эвакуация во время схода лавины и схватка с Таскмастером, главным злодеем, на мосту», — Ник Де Семлен (Empire).