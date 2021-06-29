«Marvel пытается снять своего „Бонда“»: Что пишут критики про «Черную Вдову»

В сети появились рецензии на «Черную Вдову» — первый фильма Marvel после перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Отзывы прессы в основном положительные: рейтинг картины на Rotten Tomatoes составляет 85%, а средний балл на Metacritic — 69/100.
Действие «Черной Вдовы» происходит между событиями «Первого мстителя 3» и «Войны бесконечности». Наташа Романофф сталкивается с «Красной комнатой» — советской организацией, которая вербует юных девушек и превращает их в наемных убийц.
Рассказываем, что пишут журналисты в своих обзорах.
Удался ли сольник Черной Вдовы?
Журналисты считают, что не очень. По их мнению, сценаристы уделили Наташе слишком мало экранного времени. «„Черная Вдова“ показывает предысторию Наташи Романофф, хотя порой она выглядит как второстепенный персонаж в своем собственном фильме», — пишет автор Screen Rant Маэ Абдулбаки.
Намного больше журналистам понравилась Елена Белова — сводная сестра Наташи, которую играет Флоренс Пью. «Авторы уделяют время их сестринским отношениям, но история все равно больше фокусируется на Елене, которая часто затмевает старшую сестру», — считает Абдулбаки.
Впрочем, Ник Де Семлен из Empire думает иначе: «Сценаристы не забывают, что Наташа — главное действующее лицо, и уделяют ей достаточно времени, позволяя Йоханссон показать те черты ее героини, которые мы не видели прежде».
А экшен в порядке?
Да, почти все посмотревшие довольны боевыми сценами. «Это лучший экшен, что мы видели в кино за последнее время. Рукопашные бои сняты отлично, а все трюки смотрятся захватывающе. Вас ждет много острых ощущений, будь то погоня на мотоцикле или зубодробительные сцены в воздухе», — отмечает Абдулбаки.
Правда, у некоторых есть вопросы к финалу. «Даже нелепый акцент и шутки не спасают клишированный третий акт с большим горящим предметом, падающим с неба», — сетует Эрик Кон из IndieWire.
Как играют актеры?
«Скарлетт Йоханссон отлично справляется с материалом. Наташа часто рефлексирует, испытывает разочарование и сожаление, и актриса очень точно передает эти эмоции. Флоренс Пью — жемчужина фильма. Она показывает Елену в равной степени сильной, уязвимой и склонной к легкому юмору», — хвалит актрис Абдулбаки.
«Неважно, несется ли сюжет вперед или движется как улитка, режиссер и актерский состав удерживают наше внимание на героях, которые осторожно сближаются и пытаются выжить», — пишет Дэвид Руни из The Hollywood Reporter.
А какая тут главная идея?
«Фильм поднимает проблему примирения героев с их темным прошлым, а также конфликт между признанием того, что оно основывалось на лжи, и парадоксальным желанием стабильности, которое это прошлое гарантировало, — говорится в рецензии Родриго Переса (The Playlist). — Здесь также есть отличные темы контроля, свободы воли, женской автономии (как физической, так и психической), патриархата и прекращения жестоких циклов угнетения (этими женщинами манипулирует и управляет жестокий генерал Дрейков), но это лишь незначительная часть истории, а не громкое политическое заявление».
И на что похож фильм?
На шпионские фильмы про Джеймса Бонда и Джейсона Борна.
«„Черная Вдова“ больше похожа на попытку Marvel снять своего „Бонда“. Как и „Довод“ и „Начало“ Кристофера Нолана, фильм не достигает высот, которые выделяют лучшие картины про агента 007, зато в нем есть что-то свое: у Нолана это сюжетные акростихи, а у „Вдовы“ — способные и хладнокровные женщины на первом плане», — считает Умберто Гонсалес из TheWrap.
Еще у главных героинь и Борна похожие биографии: сперва они были профессиональными киллерами, но в итоге дезертировали.
Вердикт
«„Черная Вдова“ снята в том же формате погонь и драк, который мы видели уже много раз, и даже обязательный клиффхэнгер после титров выглядит как напоминание, что каждая история в этой IP-машинерии — всего лишь большой полнометражный тизер следующей», — Эрик Кон (IndieWire).
«Сюжет фильма довольно глупый. Он вращается вокруг красных светящихся флаконов и армии женщин с промытыми мозгами во главе с Рэем Уинстоном. <...> Но картина все равно веселая, и в ней много изобретательных экшен-сцен: драка на кухне в Венгрии, эвакуация во время схода лавины и схватка с Таскмастером, главным злодеем, на мосту», — Ник Де Семлен (Empire).
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