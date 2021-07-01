КиноПоиск
Попробовать Плюс
Блог команды

КиноПоиск HD появился в приложении Apple TV

Обсудить0

Apple TV — это не только приставка, но и приложение-агрегатор онлайн-кинотеатров. Рассказываем, как в нем появился КиноПоиск HD, почему это здорово и как этим пользоваться.

Стриминг стримингов

Теперь приложение Apple TV — это своего рода агрегатор стриминговых сервисов, которые мы привыкли называть онлайн-кинотеатрами. В странах, где доступны HBO Max, Disney+, Hulu и Prime Video, ими можно пользоваться прямо в приложении Apple TV. Для этого у сервисов есть свои комнаты.

Если вы пользуетесь этим приложением, у нас хорошая новость: теперь такая комната появилась и у КиноПоиск HD. В ней по подписке можно смотреть те же фильмы и сериалы, что и в нашем приложении.

Как это работает?

  • Заходите в приложение Apple TV на одноименной приставке, iPhone или iPad.
  • Находите комнату КиноПоиск HD.
  • Входите в свой аккаунт. Чтобы смотреть кино по подписке, вам понадобится Плюс.
  • Вы великолепны! Чувствуйте себя в комнате как дома и смотрите все что захотите.

Другой способ — выбрать конкретный фильм или сериал. Например, если вы кликните по «Пищеблоку» на главной Apple TV, то попадете на его карточку.

Больше информации о наших обновлениях и свои предложения можете оставлять тут:

— Форум пожеланий КиноПоиска;

— Наши новости в блоге команды;

— Как пользоваться и что смотреть.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Теперь точно не все дома — в приключения втянута вся семья. Смотрите главный сериал лета в озвучке Сыендука.
В главных ролях:Рик, Морти, Бэт, Джерри, Саммер
Режиссер:Уэсли Арчер, Пит Мишелс
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Мы запускаем шоу «Киноколесо»! В первом выпуске Тихон Жизневский признается в любви «Бригаде» и орет в голосину с «1+1»

Мы запускаем шоу «Киноколесо»! В первом выпуске Тихон Жизневский признается в любви «Бригаде» и орет в голосину с «1+1»

29 июня17
Фильм недели: «Кошмары» — авангардный хоррор о сонном параличе

Фильм недели: «Кошмары» — авангардный хоррор о сонном параличе

Вчера10
«А еще гном-матершинник к нам приходил»: Антон Комолов, Юлия Ауг, Елена Новикова и другие — о жизни в пионерлагерях
Сериалы

«А еще гном-матершинник к нам приходил»: Антон Комолов, Юлия Ауг, Елена Новикова и другие — о жизни в пионерлагерях

29 июня3
«Рик и Морти» продолжают издеваться над фанатами. Вереница смертей и богоборчество — и это еще не все!

«Рик и Морти» продолжают издеваться над фанатами. Вереница смертей и богоборчество — и это еще не все!

28 июня20

Главное сегодня

Портрет героя

Кто такой Квентин Дюпьё и где смеяться на его комедиях

Сегодня4
Кто такой Квентин Дюпьё и где смеяться на его комедиях
Сериалы июля: «Шмигадун!», «Монстры за работой» и «Тед Лассо»
Сериалы

Сериалы июля: «Шмигадун!», «Монстры за работой» и «Тед Лассо»

Сегодня9
КиноПоиск HD появился в приложении Apple TV
Блог команды

КиноПоиск HD появился в приложении Apple TV

Сегодня, 19:222
Обсуждаем финал «Пищеблока». В гостях — писатель Алексей Иванов
КиноПоиск HD

ПодкастОбсуждаем финал «Пищеблока». В гостях — писатель Алексей Иванов

Сегодня15
«Медея» Александра Зельдовича вошла в конкурс фестиваля в Локарно. После проката она выйдет на КиноПоиск HD

«Медея» Александра Зельдовича вошла в конкурс фестиваля в Локарно. После проката она выйдет на КиноПоиск HD

Сегодня, 13:290
Михаил и Лили Идовы: «Мы всё пишем в стол»
Интервью

Михаил и Лили Идовы: «Мы всё пишем в стол»

Сегодня3
КиноПоиск покажет «Таксиста», «Середину 90-х» и другие фильмы в кинотеатре Плюс Дачи в Парке Горького

КиноПоиск покажет «Таксиста», «Середину 90-х» и другие фильмы в кинотеатре Плюс Дачи в Парке Горького

Сегодня, 09:410
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт