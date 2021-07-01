КиноПоиск HD появился в приложении Apple TV

Apple TV — это не только приставка, но и приложение-агрегатор онлайн-кинотеатров. Рассказываем, как в нем появился КиноПоиск HD, почему это здорово и как этим пользоваться.

Стриминг стримингов

Теперь приложение Apple TV — это своего рода агрегатор стриминговых сервисов, которые мы привыкли называть онлайн-кинотеатрами. В странах, где доступны HBO Max, Disney+, Hulu и Prime Video, ими можно пользоваться прямо в приложении Apple TV. Для этого у сервисов есть свои комнаты.

Если вы пользуетесь этим приложением, у нас хорошая новость: теперь такая комната появилась и у КиноПоиск HD. В ней по подписке можно смотреть те же фильмы и сериалы, что и в нашем приложении.

Как это работает?

Заходите в приложение Apple TV на одноименной приставке, iPhone или iPad.

Находите комнату КиноПоиск HD.

Входите в свой аккаунт. Чтобы смотреть кино по подписке, вам понадобится Плюс.

Вы великолепны! Чувствуйте себя в комнате как дома и смотрите все что захотите.

Другой способ — выбрать конкретный фильм или сериал. Например, если вы кликните по «Пищеблоку» на главной Apple TV, то попадете на его карточку.