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КиноПоиск HD и Московская школа кино объявляют конкурс на обучение по программе «Шоураннер»

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Студенты смогут пройти обучение в Московской школе кино, а затем продолжить сотрудничество с КиноПоиск HD и реализовать свои проекты. В конкурсном отборе могут участвовать все, кто уже имеет опыт работы или профильное образование в сфере кино, театра, культуры и искусства.

Программа «Шоураннер» рассчитана на один учебный год. За это время студенты освоят навыки управления полным процессом создания сериала — от идеи до выхода на экран. Учащиеся пройдут все этапы разработки сценария, решат комплекс задач препродакшена, представят проект на питчинге и будут руководить процессом производства. На протяжении всей программы запланированы лекции и мастер-классы ведущих представителей индустрии.

Десять студентов смогут бесплатно обучаться под руководством менторов Александры Ремизовой («Топи», «Триггер», «Безумие») и Дмитрия Нелидова («Пищеблок», «Последний министр», «Проект „Анна Николаевна”»), шоураннеров Яндекс.Студии, производящей оригинальные сериалы и фильмы для КиноПоиск HD. Чтобы обучаться бесплатно, нужно отправить сценарную заявку на сериал и пройти собеседование. У еще пяти учащихся будет возможность присоединиться к группе на коммерческой основе.

«Шоураннер — относительно новая для российского рынка профессия, но в Московской школе кино мы выпускаем уже не первый курс и видим, как растет запрос на профессионалов в этой области. Индустрия сериалов развивается ускоренными темпами. Именно поэтому нужны люди, способные создавать и вести проекты для ТВ и онлайн-платформ от начала и до конца», — поделилась директор Московской школы кино Мария Ситковская.

«Программа „Шоураннер“ в Московской школе кино — это новый подход к обучению будущих шоураннеров. Это возможность погрузиться в производство сериалов для видеосервисов, быть близко к платформе и перенимать актуальные знания и навыки. И, конечно, это шанс в будущем присоединиться к команде КиноПоиска», — рассказала ментор Александра Ремизова.

«По мере развития стриминговых платформ ландшафт сериального производства заметно изменился: зрители стали требовательнее к актуальности тем и уровню драматургии. Поэтому нам интересны люди, которые мыслят нестандартно и смело, обладают мощным эмоциональным интеллектом. Шоураннер — это не только творец, но и бизнесмен, который должен понимать, какой продукт он делает, сколько этот продукт стоит и кому он его продает. Курс в МШК нацелен как раз на то, чтобы наши будущие коллеги не только развили свои таланты, но и научились соизмерять свои идеи с бизнес-аспектами кинопроизводства», — добавил Дмитрий Нелидов.

Заявки на бесплатное обучение принимаются до 25 июля, а результаты объявят 13 августа. Обучение по программе начнется в ноябре.

Как участвовать в конкурсе:

  • Подать заявку на программу «Шоураннер» Московской школы кино;
  • Выбрать в качестве менторов Александру Ремизову и Дмитрия Нелидова от КиноПоиск HD;
  • Получить автоответ с дедлайном на почту, указанную при подаче заявки;
  • Выполнить вступительное задание до указанного в автоответе дедлайна;
  • Пройти собеседование с участием менторов и комиссии МШК в случае успешного прохождения предварительного отбора.

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Источник: пресс-служба

Фото: «Московская школа кино»

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