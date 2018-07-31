Александру Расторгуеву — 50 лет. Что коллеги и близкие говорят о погибшем режиссере

26 июня 2021 года исполнилось бы 50 лет режиссеру Александру Расторгуеву, который был убит в 2018 году в Африке во время съемок фильма о «ЧВК Вагнера». 15 июля выходит в прокат снятый вдовой режиссера Евгенией Останиной документальный фильм «Расторгуев», но, кажется, его герой остается недооцененной и недорассказанной фигурой. Мы попросили куратора документального кино на КиноПоиске Майю Кузину написать, что он значит для документалистики, а его коллег и соратников — поговорить о главных проектах и методах Расторгуева.

Расторгуев — неоспоримо яркая фигура отечественной документалистики. Он так изящно сталкивал киноматериал, что из него проявлялись новые смыслы, незаметные при прямом наблюдении. В связи с непрекращающимися разговорами об этике в документалистике некоторые методы Александра Расторгуева — дерзость в контакте героем, провокации и настойчивость его камеры — можно посчитать неоднозначными. Но он автор, к которому сложно подступиться с холодным умом, настолько сильной и честной была его страсть к наблюдению за реальностью и поиску своей правды.

Для меня фильмы Расторгуева — это важнейшие документы переломных моментов в истории России (война в Чечне, протесты 2011 года) и символ вечного поиска языка для описания себя и нашей действительности, а никакая другая его и не волновала. Его эксперименты повлияли на множество молодых российских документалистов. Среди них есть те, кто интерпретирует расторгуевский метод (например, Зося Родкевич, Саша Кулак), и те, кто не считает себя учениками и вступает с ним в прямое противостояние. В любом случае, это те молодые таланты, чьи работы приглашают на фестивали уровня «Сандэнса» и Берлинале. Сам же Расторгуев при этом мало осмыслен международной аудиторией, несмотря на заметную фестивальную судьбу — его фильмы были и на главном смотре неигрового кино в Амстердаме, и на фестивале в Роттердаме. О нем немного написано критических текстов за пределами России, и это, наверное, претензия к тем культурным агентам, которые ведут международную деятельность, в том числе и к себе.

Многие зрители открывают для себя автора Расторгуева только сейчас, когда с нами его уже нет. Сегодня и организовать классическую ретроспективу его работ в кинотеатре с дискуссиями и приветствиями становится практически неподъемной с кураторской точки зрения задачей. И из-за формата онлайн-проектов («Реальность», «Норильск. От первого лица»), которые он разработал, и из-за юридических моментов, и из-за пандемии. Важно, что есть хотя бы великолепный документ, летопись его собственной жизни — фильм Евгении Останиной.