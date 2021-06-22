Хелен Миррен — королева, и мы все это знаем! А также феминистка и хулиганка. И кто еще?

В свои 75 лет Хелен Миррен получила «Оскар», удостоилась титула дамы-командора ордена Британской империи и вошла в список десяти лучших британских актрис всех времен по версии The Times. Когда стало известно, что она сыграет злодейку в кинокомиксе «Шазам! 2», мы решили вспомнить о самых интересных фактах из ее жизни.

Миррен начинала как театральная актриса

В конце 1960-х Миррен присоединилась к Королевской Шекспировской труппе. Она играла главные роли в пьесах «Троил и Крессида» и «Макбет», а также Татьяну во «Врагах» Максима Горького, но потом ушла оттуда со скандалом. В 1970-х она была в труппе Lyric Theatre Company и играла Нину в чеховской «Чайке», а еще королеву Маргарет из драматической трилогии Шекспира «Генрих VI». В 1994 году дебютировала на Бродвее с ролью Натальи Петровны в пьесе «Месяц в деревне» Ивана Тургенева. В 1998-м Миррен вернулась в Национальный театр, где получила роль Клеопатры в шекспировской постановке «Антоний и Клеопатра».

В 2015 году Миррен вручили театральную премию «Тони» за роль Елизаветы II в постановке «Аудиенция». Ее написал британский драматург Питер Морган, автор телесериала «Корона» и фильма «Королева», в котором Миррен тоже сыграла Елизавету II.

Она играла трех королев Великобритании (и одну российскую императрицу!)

«Королева»

В фильмографии актрисы аж четыре венценосные особы. Первой стала королева Великобритании Шарлотта из драмы «Безумие короля Георга». В 2005-м вышли байопики «Елизавета I» и «Королева». Последний рассказывает о том, как британская монархия пережила гибель принцессы Дианы. За роль стойкой на людях, но скорбящей в глубине души Елизаветы II актриса получила «Оскар».

Миррен не раз встречалась с самой королевой, но один случай был особенно неловким. Однажды они вместе оказались в конном клубе, и Елизавета II пригласила актрису на чай. Компанию им составили принц Филипп, шейх и пара наездников. Актриса хотела попросить принца передать молоко, но все чаепитие вспоминала, как правильно к нему обращаться. И в итоге пила пустой чай.

А еще в 74 года Миррен также сыграла 35-летнюю Екатерину Великую в мини-сериале о российской императрице и ее фаворитах.

У Миррен русские корни, и она любит куличи

«Последнее воскресение»

Ее отец Василий Миронов — выходец из семьи российских аристократов, потомок фельдмаршала Михаила Каменского, служившего при Екатерине II. Дед актрисы, Петр Васильевич, был дипломатом и занимался закупкой вооружения в Великобритании. После революции он оказался в Лондоне и работал таксистом.

Миррен гордится русскими корнями. В 2007-м она приезжала в Москву увидеться с родственниками (у ее дедушки в России осталось шесть сестер), а в 2011-м заглядывала на ММКФ. «Я не пью водку, не знаю русский язык, но чувствую себя русской. Я даже пеку куличи на Пасху», — призналась актриса. Ее мама, правда, готовила куличи на английский манер — с крем-чизом и фруктами.

Русское наследие отразилось и в фильмографии актрисы. Кроме Екатерины, она сыграла Софью Толстую в фильме «Последнее воскресение» о поздних годах классика.

Актриса не боится экспериментировать с ролями

После королев Миррен решила перезапустить карьеру. В 2016 году на одной из вечеринок она сама подошла к Вину Дизелю и напросилась в следующую часть «Форсажа». Сценарий восьмого фильма тогда уже был написан, поэтому сцены с ней придумывали прямо во время съемок. Миррен сыграла маму Оуэна Шоу, мошенницу Квини (ее назвали в честь тети Миррен). Героиня также вернулась в спин-оффе «Хоббс и Шоу» и девятом «Форсаже».

В следующем году на экраны выйдет сиквел «Шазама!», где Миррен сыграет главную злодейку — Гесперу, дочь титана Атласа. В сети уже можно посмотреть на фото Миррен в доспехах и с мечом героини комиксов. А дальше галерея неожиданных персонажей Миррен может пополниться. В 2017 году она призналась, что хотела бы сыграть Дональда Трампа, потому что экс-президент США напоминает ей шекспировских героев.

Миррен — хулиганка

Стивен Спилберг, конечно, был против Netflix, но не посылал его к черту. А вот Миррен послала. «Я люблю Netflix, но fuck Netflix! Нет ничего лучше, чем сидеть в кинозале», — заявила актриса на выставке CinemaCon в 2019-м.

Актриса не боится не только стриминговых гигантов, но и медведей: когда она отдыхала на озере Тахо в Неваде, к ее дому вышел дикий зверь и начал есть корм для птиц. Миррен не испугалась и вышла, чтобы его отогнать.

Она не только отважная, но и самоироничная актриса. Например, к шоу Джимми Фэллона, посвященному ее роли в девятом «Форсаже», она подключилась прямо из пенной ванны.

А еще она феминистка

В начале карьеры Миррен столкнулась с сексизмом. В 1975 году начинающая театральная актриса стала гостьей ток-шоу Майкла Паркинсона, который объявил ее как «королеву секса». Вдобавок ведущий назвал Миррен несерьезной актрисой, потому что та пришла в откровенном платье. Позже в интервью The Telegraph она рассказала, что это был ее первый телеэфир, и ей до сих пор неприятно его смотреть. «Я была так молода и неопытна. А он, гребаный старый пердун, и по сей день отрицает, что это сексизм», — поделилась Миррен. В 2006 году Миррен взяла реванш — снова пришла в шоу Паркинсона, где обвинила его в сексизме и назвала ужасным интервьюером.

Помимо этого, актриса не стесняется возраста и предлагает следовать ее примеру, будучи лицом L’Oreal. В прошлом году она закрывала показ бренда на Неделе моды в Париже (и выбежала на подиум босиком!). Миррен подает отличный пример и в соцсетях. Помимо снимков с красных дорожек, она выкладывает селфи без макияжа и фото с уборки мусора на природе. Несколько лет назад Хелен Миррен призналась, что пережила сексуальное насилие в студенческие годы, и поддерживает общественные движения #MeToo и Time’s Up.

Что же посмотреть с Хелен Миррен?

Собрали пять интересных ролей актрисы. Все фильмы доступны на КиноПоиск HD.

«Пряности и страсти»

Мелодрама Лассе Халльстрёма («Шоколад», «Хатико») о дружбе народов. Индийская семья открывает ресторан в Провансе прямо напротив заведения со звездой Мишлен. Поначалу местные не принимают шумных иностранцев, но те завоевывают их сердца. Миррен сыграла мадам Мэллори — надменную, но справедливую хозяйку французского ресторана.

«Хичкок»

Биографическая драма о съемках «Психо». Актриса получила роль язвительной жены Альфреда Хичкока — режиссера и сценаристки Альмы Ревиль. Она во всем помогала мужу: нашла книгу, легшую в основу сюжета, разрешила заложить дом для съемок и мирилась с положением тени известного мужа. Короля саспенса сыграл Энтони Хопкинс.

«Девочки из календаря»

Клуб домохозяек собирает деньги, чтобы помочь мужу одной из участниц, который попал в больницу. Они снимаются обнаженными для календаря-ежегодника, и он становится бестселлером. Идею выдвигает неутомимая героиня Хелен Миррен.

«Убить миссис Тингл»

Комедийный триллер от сценариста «Крика» Кевина Уильямсона. Миссис Тингл (Миррен) — взбалмошная учительница истории, которую боится вся школа, даже коллеги. Она обещает сорвать поступление в колледж трем ученикам, и те заявляются к ней домой. Ребята привязывают учительницу к кровати и угрожают арбалетом.

«Фил Спектор»

Совместная работа Миррен с Аль Пачино, где они сыграли адвоката Линду Баден и влиятельного продюсера Фила Спектора, которого обвиняют в убийстве актрисы Ланы Кларксон. Вольное отражение реальных событий, где несгибаемая защитница проникается симпатией к клиенту.