Все, что нужно знать про «Черную Вдову» — первый фильм Marvel с начала пандемии

8 июля в российском прокате стартует «Черная Вдова» — первый фильм киновселенной Marvel со времен начала пандемии. Рассказываем, что нужно знать про сольную картину о Наташе Романофф.

Наташа ведь умерла в «Финале». Как она вернулась?

Все просто: она не вернулась. Черная Вдова действительно погибла в четвертых «Мстителях», когда пыталась добыть Камень Души. Действие сольника развернется за несколько лет до «Финала», между событиями «Противостояния» и «Войны бесконечности». В это время Наташа находилась в розыске, поскольку помогла Стиву Роджерсу уйти от преследования в берлинском аэропорту.

И о чем тогда фильм?

Противниками Вдовы будут члены «Красной комнаты». Это советская тренировочная программа, которая вербует молодых девушек и делает из них убийц. Воспитанниц подвергают изнурительным тренировкам: их учат рукопашному бою, акробатике и владению оружием. А чтобы те не задавали лишних вопросов, им промывают мозги. Наташа тоже была членом программы. После обучения ее приняли в КГБ, где Вдова стала шпионкой и образцовым киллером. Впрочем, потом Наташа перешла в «Щ.И.Т.» и попала в состав Мстителей.

В трейлере есть загадочный злодей. Кто он?

Противника Черной Вдовы зовут Таскмастер. В трейлере его называют «главным по „Красной комнате“». Кто скрывается под его маской — неизвестно, но в комиксах это был Энтони Мастерс, бывший агент «Щ.И.Т.». В юности Тони обнаружил у себя способность детально повторять движения окружающих. Врачи назвали это «фотографическими рефлексами». Став шпионом, Мастерс встретил умирающего ученого, и тот дал ему нацистскую версию сыворотки суперсолдата, которая помогла создать Капитана Америка. После нее Энтони начал забывать свою жизнь, в том числе время работы в «Щ.И.Т.». В итоге Мастерс стал преступником и начал тренировать других бандитов. Со слов постановщика трюков «Вдовы», экранный Таскмастер внимательно изучал Мстителей: он знает, как двигаются Капитан Америка, Железный человек, Зимний Солдат и Человек-паук.

Что насчет других героев?

Кроме Таскмастера, в фильме есть несколько персонажей, связанных с прошлым Черной Вдовы. Среди них — Елена Белова, ее подруга по «Красной комнате», которую играет Флоренс Пью («Солнцестояние», «Маленькие женщины»). Судя по трейлеру, сперва у героинь возникнет конфликт, но в итоге они объединятся. После «Вдовы» Елена появится в сериале Marvel «Соколиный Глаз», который выйдет этой осенью. Кстати, создатели уже намекнули, что Белова станет новой Черной Вдовой после гибели Наташи.

Еще одну шпионку из «Красной комнаты» играет Рэйчел Вайс. Ее героиню зовут Мелина Востокова. В комиксах она была врагом Вдовы, но в трейлере ее представили как союзницу.

Дэвид Харбор играет героя по кличке Красный Страж (он же Алексей Шостаков). Те, кто читал комиксы, знают, что он был одним из лучших пилотов-испытателей в СССР. Еще он женился на Черной Вдове.

«Мой герой связан с Черной Вдовой, потому что у них сложилась этакая шпионская семья в Америке 90-х, — рассказывает Харбор. — Итак, героиня Рэйчел Вайс, Мелина, была своего рода мамой, Алексей — отцом, а Наташа и Елена — их маленькими детьми». В фильме герои объединятся спустя 20 лет после знакомства.

Еще один новый персонаж — генерал Дрейков (Рэй Уинстон), который был надзирателем «Красной комнаты». Эта фамилия уже звучала в первых «Мстителях»: в разговоре с Наташей Локи упомянул, что она виновата в том, как сложилась судьба дочери генерала.

На что похожа «Черная Вдова»?

По словам режиссера Кейт Шортланд, она вдохновлялась «Старикам тут не место» братьев Коэн и «Тельмой и Луизой» — роуд-муви Ридли Скотта о двух женщинах, которые пускаются в бега после убийства мужчины, который чуть не изнасиловал одну из них.

«Я посмотрела много военных фильмов, а также те картины, где фигурируют армии и отряды ополченцев, — рассказывает постановщица. — А затем я представила вместо их героев женщин. И вышло захватывающе».

Шортланд также опиралась на фильм «Первый мститель: Другая война». «Думаю, эта картина похожа на нашу. В ней фантастические экшен-сцены, которыми мы очень гордимся».

Что пишут первые зрители?

Критики уже посмотрели фильм и остались довольны. Вот первые мнения.

Перевод: «„Черная Вдова“ — это как „Борн“, который встречает „Бонда“, а тот — „Терминатора“. Еще здесь две крутейшие актрисы — Скарлетт Йоханссон и Флоренс Пью. Это забавное, насыщенное экшеном и порой удивительно неуютное кино. У Шортланд смелое и вдохновляющее видение для MCU, с которым обязательно стоит ознакомиться».

Перевод: «„Черная Вдова“ отличная. Бодрящий заряд адреналина. Скарлетт Йоханссон и Флоренс Пью отлично подшучивают друг над другом и блестяще смотрятся во время трюков, напоминающих балет. Дэвид Харбор просто потрясающий. В фильме есть масштабные экшен-сцены, которые здорово сняты и смотрятся напряженно, а также многословный тематический посыл».

Перевод: «„Черная Вдова“ — это именно то, что ждали фанаты. Несмотря на слишком длинные экшен-сцены, которые сбивают темп, фильм сильно выигрывает за счет новичков в лице Рэйчел Вайс, Дэвида Харбора и Флоренс Пью, чей юмор и химия меняют стандартный марвеловский подход».

Чего ждут от проката фильма?

За первый уик-энд «Вдова» должна заработать от 65 до 90 млн долларов. Это больше, чем у «Невероятного Халка» (55 миллионов) и «Человека-муравья» (57 миллионов). Более того, сборы могут опередить показатели второй части «Муравья» (75 миллионов), а также «Доктора Стрэнджа» и сиквела «Тора» (у них по 85 миллионов). При этом фильм выйдет одновременно в кинотеатрах и на Disney+.

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