Что происходит в прокате: Везде затишье, но «Тихое место 2» продолжает собирать

Лидер в Америке — «Телохранитель жены киллера»

После мощного старта «Тихого места 2» в американском прокате наступили спокойные недели. «Заклятие 3» провело на первой строчке один уик-энд, а 11—13 июня лидером опять стало «Тихое место 2». Блокбастер собрал 12 млн долларов и обошел мюзикл Warner Bros. «На высоте мечты». Картина Джона М. Чу в дебютный уик-энд собрала только 11,5 миллиона — это не соответствует ее бюджету (55 млн долларов, по оценке Variety), амбициям и масштабной рекламной кампании. Возможно, «На высоте мечты» стоило выпускать в конце года — этот период считается удачным для жанра. Кроме того, аналитики пишут, что «На высоте мечты» остался нишевым продуктом для поклонников мюзикла, и из-за того, что там нет звезд, обычные зрители на него не идут.

Спустя неделю на первой строчке в США и Канаде оказался экшен «Телохранитель жены киллера». Сиквел боевика с Райаном Рейнольдсом и Сэмюэлом Л. Джексоном собрал 11,7 млн долларов в первые выходные — это можно считать неплохим результатом. Учитывая то, что первая часть, «Телохранитель киллера», не добралась до 100 миллионов в домашнем прокате, вряд ли продолжение могло рассчитывать на кассовые рекорды. Результат даже превысил прогнозы, но других больших релизов в прошедшие выходные не было.

Американские кинотеатры избавляются от ограничений. В Лос-Анджелесе и Нью-Йорке с прошлой недели разрешено продавать билеты на все места в зрительном зале — теперь прокат готов к релизу «Черной Вдовы».

В мировом прокате правят «Форсаж 9» и «Тихое место 2»

Минувший уик-энд выдался спокойным по всему миру: всего 25,1 млн долларов хватило «Тихому месту 2», чтобы занять первую строчку по глобальным сборам. От хоррора Джона Красински совсем ненамного отстал тот же «Телохранитель жены киллера». Но в мировом прокате основным конкурентом «Тихого места» остается «Форсаж 9», который в Америке вышел еще в мае и на внутреннем рынке выступил хуже ожиданий.

В минувшие выходные автомобильный экшен с Вином Дизелем вышел на тринадцати новых территориях и везде занял первое место, в том числе в Австралии (6,6 млн долларов) и Индонезии (3,6 млн долларов). Общие сборы в мире за минувший уик-энд составили 19 млн долларов, а за все время проката в кинотеатрах фильм заработал уже 292 млн долларов. Это больше, чем у любого другого голливудского релиза 2021 года. Но у «Тихого места 2» уже 222 млн долларов и 20 стран, в которых фильму еще предстоит выйти, так что будущее лидерство Дизеля под вопросом. Последнее достижение хоррора — первая строчка в южнокорейском бокс-офисе, где «Тихое место 2» заработало 3,4 млн долларов, больше трети от всех прибылей кинотеатров за уик-энд.

В Китае пока что тихо

Китайский бокс-офис тоже переживает тихие недели: сборы лидеров в последние недели едва превышали 10 млн долларов. Последние два победителя — фильмы на тему спорта. «Никогда не останавливайся» о легкой атлетике в предыдущие выходные принес создателям 10,1 миллиона, а в минувший уик-энд первая строчка досталась сентиментальной драме «На старт» об отце-одиночке и сыне, участвующих в марафоне (8,8 млн долларов). Оба фильма оставили позади голливудские релизы — так, «Круэлла» на третью неделю проката осталась на пятой строчке с результатом в 2,7 млн долларов. При этом стриминг-платформа Disney+, где также можно посмотреть «Круэллу», в КНР недоступна.

Россия: «Лука» лидирует, но с худшим результатом для Pixar

Новый мультфильм Pixar «Лука» не вышел в прокат в Америке: фантастическая история об итальянском подростке доступна только на Disney+, причем без дополнительной платы. Скорее всего, это сказалось на сборах фильма и в других странах: отсутствие широкого релиза в США автоматически означает меньшие расходы на рекламу. Вот и в России «Лука» хотя и дебютировал с первого места, но с худшим результатом для Pixar за 11 лет. Стартовые сборы «Луки» — 135 млн рублей. В последний раз меньше было у «Истории игрушек 3» в 2010 году (73,6 миллиона). Для сравнения: в январе «Душа» Pixar заработала в первые выходные 266 млн рублей.

Вторую строчку за неделю занял «Телохранитель жены киллера» (92 млн рублей), третье место получила «Круэлла», чьи сборы в третий уик-энд снизились на 52% и составили 71 млн рублей.

Впрочем, статистика проката на прошлой неделе и в России была довольно низкой. Суммарные сборы в 436 млн рублей — одни из худших в 2021 году. На это есть несколько объективных внешних причин: чемпионат Европы по футболу и жаркая погода во многих областях России заставили публику отвлечься от кино, а власти некоторых регионов частично вернули ограничения, связанные с эпидемией.