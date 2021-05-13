Новый сезон «Рика и Морти» выйдет на КиноПоиск HD 21 июня

Продолжение взрослой анимации «Рик и Морти» выйдет только на КиноПоиск HD, сериал можно будет посмотреть по подписке Плюс. Первая серия появится на сервисе уже 21 июня. Эпизод выйдет в 11 утра по московскому времени на английском языке с русскими субтитрами. А в 23:50 станет доступна русская озвучка от Сыендука.

Всего в пятом сезоне из 10 эпизодов. Они будут выходить каждый понедельник в это же время: утром на языке оригинала, а вечером — дублированная версия. Предыдущие сезоны также доступны на КиноПоиск HD по подписке Плюс.

В продолжении Рик и Морти встретятся с пародией Аквамена, увидят реальность, где они похожи на персонажей франшизы «Блэйд», и продолжат межгалактические приключения. Помимо этого, герои укрепят семейные узы и вместе станут пилотами гигантского робота. Трейлер пятого сезона можно посмотреть выше.