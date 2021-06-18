Национальный конкурс Beat Film Festival выиграл док о граффити-художниках Санкт-Петербурга

18 июня в Москве завершился международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival. Во время церемонии закрытия объявили победителей национального конкурса, в котором участвовало 10 фильмов.
Гран-при досталось проекту «Трещины» Паши Никифорова, посвященному петербургскому уличному искусству и его создателям. Жюри также отметило ленту «КРОС» Глеба Середы о двух приятелях-скейтерах, отправившихся за город. Денежный приз в размере 150 тыс. рублей от фонда V–A–C получила картина «Чиллнобыль» о юноше, мечтающем устроить рейв у Чернобыльской АЭС. Ее снял выпускник ВГИКа гватемалец Пабло Рохас Кастильо.
Кто еще участвовал в национальном конкурсе:
- «Пепперштейн, сюрреалити-шоу» Евгения Митты о российском художнике Павле Пепперштейне, создателе направления «психоделический реализм»;
- «Рассеянный свет» Ксении Сегиной о российских девушках-фотографах;
- «Конечно!» Тони Комаровой про 14-летнего инди-музыканта;
- «Сталь-Городъ» Евгения Гаврилова о прошлом и настоящем танцующего Новосибирска;
- «Чурсин» Филиппа Березина о художнике Александре Чурсине, который создает портреты современных рэперов в стиле классических полотен и икон;
- «Косберг сработал» Максима Ищенко об инженере Семене Косберге, который работал над двигателем космического корабля для полета Юрия Гагарина в космос;
- «О еде и людях» Тамары Кубаевой об активистах, которые передают списанные из ресторанов и магазинов продукты нуждающимся.
В жюри в этом году вошли кинематографист и куратор кинопрограмм V–A–C Кирилл Адибеков, журналистка Алиса Таежная и программный директор Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии Алексей Артамонов.
Национальный конкурс Beat Film Festival проводится с 2015 года. Заявку на участие в нем могут подать российские режиссеры документальных или гибридных фильмов. Всего за время существования национального конкурса на фестивале показали более 50 фильмов, снятых в разных уголках страны.
КиноПоиск в Telegram
Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш
Источник: пресс-служба