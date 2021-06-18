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Национальный конкурс Beat Film Festival выиграл док о граффити-художниках Санкт-Петербурга

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18 июня в Москве завершился международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival. Во время церемонии закрытия объявили победителей национального конкурса, в котором участвовало 10 фильмов.

Гран-при досталось проекту «Трещины» Паши Никифорова, посвященному петербургскому уличному искусству и его создателям. Жюри также отметило ленту «КРОС» Глеба Середы о двух приятелях-скейтерах, отправившихся за город. Денежный приз в размере 150 тыс. рублей от фонда V–A–C получила картина «Чиллнобыль» о юноше, мечтающем устроить рейв у Чернобыльской АЭС. Ее снял выпускник ВГИКа гватемалец Пабло Рохас Кастильо.

Кто еще участвовал в национальном конкурсе:

В жюри в этом году вошли кинематографист и куратор кинопрограмм V–A–C Кирилл Адибеков, журналистка Алиса Таежная и программный директор Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии Алексей Артамонов.

Национальный конкурс Beat Film Festival проводится с 2015 года. Заявку на участие в нем могут подать российские режиссеры документальных или гибридных фильмов. Всего за время существования национального конкурса на фестивале показали более 50 фильмов, снятых в разных уголках страны.

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Источник: пресс-служба

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