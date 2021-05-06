9 лучших трейлеров недели: Николас Кейдж ищет свинью, а Николь Кидман заведует курортом

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«Свинья»

Триллер с неожиданным сюжетом, где Николас Кейдж играет охотника за трюфелями. Его герой живет в лесах Орегона вместе с напарником — мохнатой свинкой, которую кто-то решает похитить. На поиски друга герой отправляется в город. Это полнометражный дебют режиссера Майкла Сарноски, который ранее поставил сериал «Олимпия».

«Девять совсем незнакомых людей»

Экранизация еще одного бестселлера Лиан Мориарти, над которой работали создатели сериалов «Большая маленькая ложь» и «Отыграть назад». В элитный пансионат, которым управляет Маша (Николь Кидман), приезжают девять гостей, намеренных отдохнуть от жизни в мегаполисе. В итоге над постояльцами проводят психологические эксперименты. В шоу сыграли Мелисса Маккарти, Майкл Шеннон, Люк Эванс, Бобби Каннавале, Реджина Холл и Мэнни Хасинто.

«Чиновница»

Поучительная история о взяточнице в провинциальном городе. Арина Алферова (Виктория Толстоганова) — госслужащая в местном минздраве. Из-за ее халатности в регион попадают контрафактные лекарства, которые приводят к трагедии в ее семье. Теперь героиня намерена бороться с коррупционной системой. Компанию Толстогановой составили Максим Виторган, Алексей Агранович и Артем Быстров. Режиссером сериала выступила Оксана Карас («Доктор Лиза», «Хороший мальчик»).

«Психиатр по соседству»

Мрачная комедия, основанная на реальных событиях. В центре истории — подозрительная практика психиатра Исаака Хершкопфа (Пол Радд). Он настолько завладевает сознанием своего пациента Мартина Марковича (Уилл Феррелл), что переезжает к нему в дом и становится главой его семейного бизнеса. В мини-сериале также сыграли Кэтрин Хан и Кейси Уилсон, коллеги по шоу «Миссис Флетчер».

«Пробуждение»

Ремейк одноименного американского сериала 2012 года. Следователь Павел Фролов (Евгений Миронов) попадает в автокатастрофу, в которой гибнут его жена и сын. После аварии герой каждый день просыпается в разных реальностях: в одной выжила его жена Светлана, в другой — сын Кирилл. Теперь Павлу предстоит исправить ошибки прошлого и найти точку, где реальности пересекутся. Детективный триллер поставил Эдуард Парри («Жили-были»). Сценарий написали Максим Белозор («Жизнь и приключения Мишки Япончика»), Ирина Качалова («Красные браслеты») и Денис Червяков («Ищейка»).

«Война будущего»

Финальный трейлер боевика, в котором Крис Пратт борется с инопланетными захватчиками. В разгар Рождества в его город попадают люди из будущего, которые просят помощи в борьбе с инопланетными монстрами. Семьянин Дэн (Пратт) отправляется в будущее, чтобы переломить ход войны с летающими и зубастыми пришельцами.

«Страсть, любовь и стволы»

Современная версия «Ромео и Джульетты» в криминальном мире. Влюбленные Мэри (Александра Даддарио) и Бэн (Диего Бонета) принадлежат враждующим мафиозным кланам. Чтобы быть вместе, герои сбегают из города, но семьи не намерены отпускать наследников по-хорошему. В числе сценаристов романтического боевика — Гэбриел Феррари («Человек-муравей и Оса»). Продюсерами выступили Мартин Мец («Прекрасная эпоха») и Аллисон Сигер («Тихое место»).

«В западне»

Триллер, который начинается как мелодрама. Семейная пара празднует годовщину в домике у озера с романтическим ужином и подарками. На следующее утро главная героиня, Эмма (Меган Фокс), оказывается прикованной наручниками к трупу мужа (Оуэн Мэкен), а в дом врываются два киллера.

«Том и Джерри в Нью-Йорке»

В мультсериале HBO Max неразлучные друзья останавливаются в роскошном отеле в Нью-Йорке, где тут же начинают безобразничать. Герои отправятся в Центральный зоопарк, устроят беспорядки на улицах города и встретятся с бульдогом Спайком и котом Бутчем.