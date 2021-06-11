Disney запустила коллекцию одежды по «Круэлле» без участия художницы по костюмам. Ей это не понравилось

Художница по костюмам Дженни Беван, работавшая над «Круэллой», раскритиковала студию Disney. Она говорит, что компания выпустила линейку одежды по мотивам ее работ, не предупредив об этом саму Беван и не выплатив ей дополнительного гонорара.

Беван уточняет, что во время съемок она обсуждала с Disney возможные коллаборации, включая коллекцию модной одежды по мотивам «Круэллы». Но переговоры прекратились, когда началась пандемия. В тот момент художница переживала, что больше не сможет работать, поскольку коронавирус сильно ударил по киноиндустрии, поэтому общение с компанией прервалось.

В мае Беван получила сообщение от подруги, которая показала ей пост в Instagram-аккаунте модного дома Rag&Bone. В нем рекламировали коллекцию, вдохновленную «Круэллой», о чем художница ничего не знала и за что ей ничего не заплатили.

«Я пришла в ужас, — признается Беван. — Дело в том, что „Круэлла“ посвящена миру моды и двум дизайнерам. Вся история о том, что они чуть не развязывают войну в этой сфере. Поэтому выпускать линейку одежды [не предупредив меня] — настоящее неуважение». В Disney пока не прокомментировали ее слова.

Беван не первая, кто столкнулся с такой проблемой. Например, Эрин Бенач, художница по костюмам «Хищных птиц», не участвовала в выпуске коллекции по мотивам экшена DC, а Мона Мэй понятия не имела, что на прилавках появились куклы в костюмах, которые она придумала для «Бестолковых». «Это старая студийная система, в которой мы фактически отказываемся от своих прав, подписывая контракт, и обойти это никак нельзя», — объясняет Мэй.

Анна Вайкофф, директор по коммуникациям в Гильдии художников по костюмам (CDG): «Исторически сложилось, что это большая проблема для наших членов и всех остальных дизайнеров. Как мы знаем, костюм очень долго живет после выхода проекта — в виде мерча, игрушек и нарядов на Хеллоуин. Есть много способов, как можно использовать костюм для рекламы проекта через индустрию моды».

«Наши работы существуют за пределами экрана, — добавляет президент CDG Сальвадор Перес-мл. — Их воспроизводят для игрушек, костюмов, коллекций одежды и много чего еще. При этом с нами не делятся прибылью, полученной от продаж, плюс наши имена не упоминают в качестве авторов дизайна».

Но есть и обратные примеры. Так, Джени Брайант, работавшая над «Безумцами», много лет сотрудничала с брендом Banana Republic, помогая создавать одежду по мотивам сериала. А Триш Саммервилл курировала линейку H&M, вдохновленную костюмами из «Девушки с татуировкой дракона».

Но, как отмечает Variety, это еще не стало регулярной практикой, особенно среди крупных компаний. «Художники по костюмам, благодаря которым студии получают дополнительный доход, заслуживают компенсаций. Нас наняли, чтобы создавать костюмы для фильмов и сериалов, а не для мерча», — сетует Перес-мл.

70-летняя Дженни Беван давно работает в Голливуде. До «Круэллы» она десять раз номинировалась на «Оскар» и дважды победила — ее наградили за костюмы «Дороги ярости» и «Комнаты с видом». Она работала над фильмами «Король говорит!», «Шерлок Холмс», «Белый клык», «Разум и чувства» и «Александр». Сейчас Беван занята приквелом «Безумного Макса», который посвящен Фуриосе.