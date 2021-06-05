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Что нового: Приложение для телевизора, ближайшие премьеры, выбор серии

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Как не пропускать долгожданные новинки в подписке и смотреть больше кино и меньше титров — рассказываем о новых возможностях КиноПоиска.

Большое обновление приложения для телевизоров

Прошлой осенью мы обновили дизайн приложения для Apple TV, в конце 2020 года — для Android TV, а теперь настала очередь телевизоров Samsung и LG.

Во-первых, приложение выглядит по-новому. Во-вторых, меню находится слева — открыть его можно в одно нажатие с любого экрана. В-третьих, мы сделали ряд небольших, но важных улучшений. Например, больше не нужно перематывать титры (плеер сам предложит пропустить их), и добавилась возможность удалить фильм или сериал из подборки «Продолжить просмотр», чего многие ждали.

Новое приложение уже доступно для большинства пользователей, за исключением тех, у кого ТВ на платформе Orsay. Если у вас телевизор Samsung или LG, а все выглядит, как раньше, просто обновите приложение. И поделитесь своими впечатлениями в комментариях или на форуме пожеланий КиноПоиска!

Ближайшие премьеры

Каждый месяц мы рассказываем о главных премьерах, которые можно будет посмотреть на КиноПоиск HD. А в самом онлайн-кинотеатре мы сделали специальную подборку «Скоро в подписке», в которой собираем все ближайшие премьеры.

Кроме того, дата выхода фильма или сериала в подписке указана на его карточке на КиноПоиске; ее также можно увидеть и в поиске по сайту. Нажмите «Буду смотреть», и мы пришлем вам пуш, когда премьера станет доступна для просмотра.

Мы стремимся к тому, чтобы большие кинопремьеры, такие как «Огонь», «Довод» и «Чудо-женщина: 1984», оказывались в нашей подписке как можно раньше. Так, уже 18 июня, всего через восемь недель после проката, в Плюсе появится «Гнев человеческий».

И еще одна классная новость: следующий фильм Гая Ричи — шпионский триллер «Пять глаз» с Джейсоном Стэйтемом — тоже будет доступен на КиноПоиск HD в подписке!

Выбор серии сразу в плеере

Раньше, чтобы выбрать нужный эпизод во время просмотра сериала в мобильном приложении, нужно было выходить из плеера. Теперь это можно сделать сразу в плеере, нажав на кнопку «Сезоны и серии». Пока эта функция работает только в мобильном приложении для iOS, совсем скоро появится и на Android. Кстати, мы не забыли про наше обещание в прошлом материале: новые экраны персон доступны и на Android.

Еще наш плеер научился воспроизводить вертикальные видео. Чтобы убедиться в этом, скорее смотрите 51-ю серию новых «Смешариков», которая была специально снята в этом формате. На телевизоре и компьютере она выглядит как обычная серия, но если смотреть в мобильном приложении, то вы увидите ее именно такой, какой ее задумали создатели.

Больше информации о наших обновлениях и свои предложения можете оставлять тут:

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Переехали в подписку: дикие приключения пещерных людей и доисторических интеллектуалов
В главных ролях:Николас Кейдж, Эмма Стоун, Райан Рейнольдс
Режиссер:Джоэль Кроуфорд
Смотрите по подписке
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