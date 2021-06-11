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В Москве начались съемки второго сезона комедийного сериала КиноПоиск HD «Беспринципные»

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КиноПоиск HD и компания «Медиаслово» объявили о старте съемок второго сезона комедийного сериала «Беспринципные» по мотивам сатирических рассказов Александра Цыпкина.

Действие по-прежнему пройдет в самом престижном районе Москвы — на Патриарших прудах. Это отдельная страна внутри столицы, где у жителей есть все, включая самые неприличные истории. В продолжении вернется главный герой Славик (Павел Деревянко), рекордсмен по количеству секретов. Он все так же врет жене (Оксана Акиньшина), ходит налево и снова едва не оказывается перед алтарем.

Надежда Михалкова и Юрий Колокольников на съемках второго сезона

Во втором сезоне появится и генеральская жена Валентина (Кристина Бабушкина) — она решит стать депутатом, к неудовольствию супруга (Николай Фоменко). Архитектор Вера (Надежда Михалкова) продолжит попытки разобраться в отношениях с Ромой (Юрий Колокольников), а заодно и со своим тайным альтер эго — тусовщицей Альбиной. Питерцы Юля (Аглая Тарасова) и Паша (Павел Табаков) снова объединятся, чтобы покорить Москву и друг друга. И только отношения Кости (Максим Виторган) и Иры (Ингеборга Дапкунайте) наконец станут стабильными.

Режиссером нового сезона снова выступит Роман Прыгунов («Магомаев», «Духless»). По словам автора идеи проекта и генерального продюсера Данилы Шарапова, большинство историй создано специально для сериала авторской группой при участии Александра Цыпкина и нигде ранее не публиковалось.

«Концепция сериала не изменится: это такой забористый и гротескный „Ералаш“ для взрослых, в котором высмеиваются сегодняшние тренды. Мы не пощадили никого, сохранив при этом главное — любовь к людям и к своим героям. Они все те же, но в каждом эпизоде будут появляться новые имена, зрителям будет интересно наблюдать за происходящим», — поделился писатель и один из авторов сценария, Александр Цыпкин.

Премьера нового сезона запланирована этой осенью эксклюзивно на КиноПоиск HD. Первый сезон «Беспринципных» уже доступен на сервисе в Плюсе. В 2021 году сериал, который продлили на третий сезон, стал лауреатом премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

Источник и фото: пресс-служба

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