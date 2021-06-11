11 лучших трейлеров недели: Ван Дамм садится на шпагат, Гарфилд поет, а Леброн играет с Багзом Банни

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«Разжимая кулаки»

Драма ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко вошла в программу «Особый взгляд» Каннского фестиваля. Сюжет разворачивается в Северной Осетии, в шахтерском городке Мизуре, зажатом между отвесными скалами. Туда Заур перевозит свою семью — двух сыновей и младшую дочь Аду, которая строит план побега от строгого отца. Подробнее о работе над фильмом мы писали тут.

«Главный герой»

Представьте, что ваша жизнь — видеоигра, а вы в ней малозначащий персонаж, заурядный банковский клерк. Такими были будни дружелюбного Парня (Райан Рейнольдс), пока ему не открыла глаза незнакомка (Джоди Комер). Вместе они поднимают бунт против создателя игры (Тайка Вайтити) и намереваются поменять ее правила.

«Сплетница»

Перезапуск популярного сериала о богатых школьниках с Манхэттена. По сюжету в элитную частную школу переходит новая ученица Зоя (Уитни Пик), и ее берет под крыло местная звезда Джулиен (Джордан Александр).

«Космический джем: Новое поколение»

Новая интервенция анимационных героев Looney Toons в игровое кино. Место баскетболиста Майкла Джордана, который сыграл в оригинале, заняла другая звезда NBA — Леброн Джеймс. По сюжету ему предстоит сразиться в баскетбольном матче с цифровым злодеем, который похитил его сына. Для игры Джеймс собирает команду мультяшек — Багза Банни, Даффи Дака и Твити.

«Глаза Тэмми Фей»

Атмосферный байопик о телепроповедниках Тэмми и Джиме Беккер, который поставил Майкл Шоуолтер («Любовь — болезнь»). С 1970-х Беккеры вели популярную христианскую передачу The PTL Club, пока в 1987-м их не обвинили в финансовом мошенничестве. В роли супругов-аферистов — Эндрю Гарфилд и неузнаваемая Джессика Честейн, которой наносили грим по четыре часа каждый день съемок.

«Без резких движений»

Криминальный триллер Стивена Содерберга о Детройте 1950-х. Некто нанимает шайку преступников, чтобы те выкрали незначительный документ. В ходе дела герои понимают, что их подставили и пытаются найти заказчика. Сценарий написал Эд Соломон («Люди в черном», «Иллюзия обмана»). В главных ролях снялись Дон Чидл («Одиннадцать друзей Оушена»), Бенисио дель Торо («Страх и ненависть в Лас-Вегасе»), Дэвид Харбор («Очень странные дела») и Рэй Лиотта («Славные парни»).

«Последний наемник»

Комедийный боевик Netflix, в котором Жан-Клод Ван Дамм берется за старое. Он играет бывшего секретного агента, который возвращается во Францию, чтобы спасти сына. Того из-за местной мафии обвиняют в торговле оружием и наркотиками.

«Тик-так, бум!»

Режиссерский дебют Лина-Мануэля Миранды — создателя «Гамильтона» и лауреата «Тони» и Пулитцеровской премии. Это экранизация одноименного мюзикла Джонатана Ларсона, частично основанного на его жизни. Действие разворачивается в 1990-х в Нью-Йорке, где начинающий композитор Джон (Эндрю Гарфилд) работает в забегаловке и мечтает о большой сцене.

«Цветение», 1-й сезон

Долгожданный проект Вонг Кар-Вая. Это не только экранизация одноименного романа-бестселлера, но и очень личная для режиссера история. Кар-Вай родился в Шанхае и уехал оттуда в пять лет. Действие исторической драмы охватит 1950—1990-е годы.

«Странный дом»

Сборник хоррор-историй, происходящих в обшарпанном многоквартирном доме. В поисках идей автор вебтунов (корейских интернет-комиксов) обследует дом, о котором ходят страшные легенды. Подозрительный консьерж рассказывает ему истории про проклятые квартиры, и вскоре с самим героем начинает происходить нечто зловещее.

«Полночь на злаковом поле»

Основанный на реальных событиях триллер, где Меган Фокс, Брюс Уиллис и Эмиль Хирш ловят маньяка. По сюжету два агента ФБР пытаются накрыть сеть работорговцев и выходят на незавершенное расследование о серийных убийствах. Чтобы закончить оба дела, герои объединяются с техасским рейнджером, но вскоре агентка сама оказывается в заложниках. Теперь у ее напарников есть всего несколько часов, чтобы спасти коллегу.