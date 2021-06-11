Сериалы Шипенко, Перельмана, Хлебникова и Смирновой вошли в программу фестиваля «Пилот»

Российский фестиваль сериалов «Пилот» объявил конкурсную программу. В нее вошло 15 премьерных российских проектов. Фильмом открытия стал «Джетлаг» Михаила и Лили Идовых, в котором снялись Ирина Старшенбаум, Ксения Раппопорт, Егор Корешков и Филипп Авдеев. Смотр пройдет в третий раз в городе Иванове с 25 по 27 июня.
Конкурсная программа
- Сериал «Ева, рожай!» Клима Шипенко, создателя самого успешного российского фильма «Холоп». В новом проекте Елена Подкаминская играет успешную и независимую героиню, которая ищет настоящее женское счастье.
- Режиссерский дебют Евгения Стычкина «Контакт» с Павлом Майковым и Равшаной Курковой. Главный герой — отец-одиночка, который работает в отделе полиции по делам несовершеннолетних и пытается наладить контакт с собственной дочкой.
- Детектив «Моя большая тайна» с Анатолием Белым и Юрием Чурсиным о расследовании убийства студентки.
- Психологическая драма Александра Дулерайна «Вне себя» с Евгением Стычкиным, Еленой Лядовой, Евгением Цыгановым и Аглаей Тарасовой.
- Мистический триллер Вадима Перельмана «Пропавшая» о вернувшейся в семью дочери, бесследно исчезнувшей 10 лет назад. Главные роли у Лизы Янковской, Владимира Мишукова и Марии Куликовой.
- Проект Бориса Хлебникова по сценарию Дуни Смирновой «Товарищ майор», который покажет жизнь сотрудника ФСБ. В сериале снялись Евгений Сытый, Тимофей Трибунцев, Олеся Железняк, Михаил Пореченков и Степан Девонин.
- Комедия «Братья» шоураннера Ильи Куликова («Полицейский с Рублевки») о простом полицейском и его брате-актере, который использует истории родственника со службы в своей работе.
- Сериал Наталии Мещаниновой «Быть комиком» о 15-летнем стендапере, который мечтает об успешной карьере.
- Байопик «Вертинский», который поставила Дуня Смирнова. Он расскажет о жизни и творчестве знаменитого русского шансонье, актера и композитора Александра Вертинского.
- Остросоциальная драма «Чиновница» Оксаны Карас. Это сериал о работнице регионального минздрава с Викторией Толстогановой, Максимом Виторганом и Алексеем Аграновичем. Сценарий к нему написали авторы «Обычной женщины» Денис Уточкин и Мария Меленская.
- Драма «Сын» о поисках пропавшего ребенка, попытках вернуть мальчика после нескольких лет разлуки и о его благополучной жизни в другой семье.
- Сериал «Стрим» Рустама Ильясова, автора веб-сериала «Трудные подростки». Комедия покажет подростка, который ведет прямую трансляцию всего, что с ним происходит за день. Главную роль играет звезда сериала Happy End Денис Власенко.
- Проект «Мне плевать, кто вы». Здесь герой Дениса Власенко по совету психолога съезжает от мамы в квартиру, которую она сдает посуточно.
- Сериал «Отец Сергий» про необычного священника (Роман Маякин), который охотится на нечисть вместе со следовательницей (Лукерья Ильяшенко).
- Антиутопия «Наследие» с Алексеем Серебряковым и Егором Бероевым в ролях ученых, которые вместе с отважными подростками стараются остановить вымирание человечества.
Во внеконкурсную «Программу комедий» вошли скринлайф «#ЯЖОТЕЦ», черная комедия «Маньячелло», а также проекты «Дурдом» и «Большая секунда». Кроме того, на фестивале состоится спецпоказ нового фильма Владимира Котта «Непослушник».
Победителей фестиваля определит жюри, в которое войдут представители отечественной теле- и киноиндустрии. Они определят лучших актеров, продюсеров, режиссеров и сценаристов, а также вручат специальный приз жюри. Лучший пилот по мнению аудитории получит приз зрительских симпатий.
Фото: facebook.com/pilotfestivalivanovo
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