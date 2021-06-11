Сериалы Шипенко, Перельмана, Хлебникова и Смирновой вошли в программу фестиваля «Пилот»

Российский фестиваль сериалов «Пилот» объявил конкурсную программу. В нее вошло 15 премьерных российских проектов. Фильмом открытия стал «Джетлаг» Михаила и Лили Идовых, в котором снялись Ирина Старшенбаум, Ксения Раппопорт, Егор Корешков и Филипп Авдеев. Смотр пройдет в третий раз в городе Иванове с 25 по 27 июня.

Конкурсная программа

Во внеконкурсную «Программу комедий» вошли скринлайф «#ЯЖОТЕЦ», черная комедия «Маньячелло», а также проекты «Дурдом» и «Большая секунда». Кроме того, на фестивале состоится спецпоказ нового фильма Владимира Котта «Непослушник».

Победителей фестиваля определит жюри, в которое войдут представители отечественной теле- и киноиндустрии. Они определят лучших актеров, продюсеров, режиссеров и сценаристов, а также вручат специальный приз жюри. Лучший пилот по мнению аудитории получит приз зрительских симпатий.

Фото: facebook.com/pilotfestivalivanovo