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Сериалы Шипенко, Перельмана, Хлебникова и Смирновой вошли в программу фестиваля «Пилот»

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Российский фестиваль сериалов «Пилот» объявил конкурсную программу. В нее вошло 15 премьерных российских проектов. Фильмом открытия стал «Джетлаг» Михаила и Лили Идовых, в котором снялись Ирина Старшенбаум, Ксения Раппопорт, Егор Корешков и Филипп Авдеев. Смотр пройдет в третий раз в городе Иванове с 25 по 27 июня.

Конкурсная программа

Во внеконкурсную «Программу комедий» вошли скринлайф «#ЯЖОТЕЦ», черная комедия «Маньячелло», а также проекты «Дурдом» и «Большая секунда». Кроме того, на фестивале состоится спецпоказ нового фильма Владимира Котта «Непослушник».

Победителей фестиваля определит жюри, в которое войдут представители отечественной теле- и киноиндустрии. Они определят лучших актеров, продюсеров, режиссеров и сценаристов, а также вручат специальный приз жюри. Лучший пилот по мнению аудитории получит приз зрительских симпатий.

Фото: facebook.com/pilotfestivalivanovo

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Днем — обычный пионерский лагерь, ночью — место, полное загадок. Мистическая фантастика по бестселлеру Алексея Иванова
В главных ролях:Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев
Режиссер:Святослав Подгаевский
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