В программы Каннского кинофестиваля добавили новые проекты Александра Роднянского и Гаспара Ноэ

Организаторы Каннского кинофестиваля обновили программы 74-го смотра, который пройдет в этом году. Во внеконкурсную программу добавили анимационный фильм израильтянина Ари Фольмана «Где Анна Франк?», а в секцию «Каннские премьеры» — Vortex Гаспара Ноэ.

«Где Анна Франк?» основан на дневнике еврейской девочки Анны Франк, скрывавшейся в убежище в Амстердаме во время нацистской оккупации. В своих записях она делилась переживаниями с воображаемой подругой. Действие фильма развернется в современной Европе, где вымышленная героиня оживает и буквально сходит со страниц дневника. Продюсером ленты выступил Александр Роднянский («Левиафан», «Дылда»), для которого проект стал второй работой на смотре в этом году (ранее в программу «Особый взгляд» попал фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки»). По словам Роднянского, он хотел поработать с Фольманом, с тех пор как посмотрел его фильм «Вальс с Баширом» в 2008 году.

О Vortex Гаспара Ноэ известно лишь то, что в главной роли снялся культовый итальянский режиссер хорроров Дарио Ардженто. Впервые Ноэ приехал в Канны с короткометражкой «Падаль» в 1991 году. Впоследствии на фестивале состоялись премьеры всех работ Ноэ, включая «Необратимость», «Вход в пустоту» и «Вечный свет».

Что еще добавили в программу Канн?

Программа «Особый взгляд»:

«Мои братья и я», реж. Йоан Манка

Спецпоказы:

«Вечеринка Билла Мюррея: Новые миры, колыбель цивилизации», реж. Эндрю Мускато

Mi iubta Mon amour, реж. Неоми Ферлант

«Героизм», реж. Максим Рой

Are You Lonesome Tonight, реж. Вэнь Шипэй

Полуночные показы:

Tralala, реж. Арно и Жан-Мари Ларьё

Supremes, реж. Одри Эстроуго

74-й Каннский фестиваль пройдет с 6 по 17 июля. Председателем жюри станет Спайк Ли.