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В программы Каннского кинофестиваля добавили новые проекты Александра Роднянского и Гаспара Ноэ

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Организаторы Каннского кинофестиваля обновили программы 74-го смотра, который пройдет в этом году. Во внеконкурсную программу добавили анимационный фильм израильтянина Ари Фольмана «Где Анна Франк?», а в секцию «Каннские премьеры» — Vortex Гаспара Ноэ.

«Где Анна Франк?» основан на дневнике еврейской девочки Анны Франк, скрывавшейся в убежище в Амстердаме во время нацистской оккупации. В своих записях она делилась переживаниями с воображаемой подругой. Действие фильма развернется в современной Европе, где вымышленная героиня оживает и буквально сходит со страниц дневника. Продюсером ленты выступил Александр Роднянский («Левиафан»«Дылда»), для которого проект стал второй работой на смотре в этом году (ранее в программу «Особый взгляд» попал фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки»). По словам Роднянского, он хотел поработать с Фольманом, с тех пор как посмотрел его фильм «Вальс с Баширом» в 2008 году.

О Vortex Гаспара Ноэ известно лишь то, что в главной роли снялся культовый итальянский режиссер хорроров Дарио Ардженто. Впервые Ноэ приехал в Канны с короткометражкой «Падаль» в 1991 году. Впоследствии на фестивале состоялись премьеры всех работ Ноэ, включая «Необратимость»,  «Вход в пустоту» и «Вечный свет».

Что еще добавили в программу Канн? 

Программа «Особый взгляд»:

  • «Мои братья и я», реж. Йоан Манка

Спецпоказы:

  • «Вечеринка Билла Мюррея: Новые миры, колыбель цивилизации», реж. Эндрю Мускато
  • Mi iubta Mon amour, реж. Неоми Ферлант
  • «Героизм», реж. Максим Рой
  • Are You Lonesome Tonight, реж. Вэнь Шипэй

Полуночные показы:

74-й Каннский фестиваль пройдет с 6 по 17 июля. Председателем жюри станет Спайк Ли.

Источник: Пресс-служба фестиваля 
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

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