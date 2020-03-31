Премьера на КиноПоиске: Трейлер фильма Киры Коваленко «Разжимая кулаки»

«Разжимая кулаки» — драма Киры Коваленко о жизни в Северной Осетии, отобранная в конкурсную программу «Особый взгляд» Каннского фестиваля.

Действие происходит в зажатом между отвесными скалами шахтерском городке Мизуре. Сюда после трагедии привозит детей строгий и гиперопекающий Заур. Старший сын Аким уезжает на заработки в Ростов, младший сын Дакко разбирается, чем хочет заниматься в жизни, а дочь Ада, уже взрослая девушка, планирует сбежать из семьи, чтобы начать самостоятельную жизнь. Однако разомкнуть крепкие отцовские объятия оказывается не так просто.

Главную роль исполнила студентка актерского факультета в университете во Владикавказе Милана Агузарова. Роль отца сыграл Алик Караев — народный артист Республики Северная Осетия-Алания, актер Северо-Осетинского государственного конного театра «Нарты». В остальных ролях снялись непрофессиональные актеры Сослан Хугаев, Хетаг Бибилов, Арсен Хетагуров и Милана Пагиева.

В поисках актеров Коваленко и ее коллеги ездили по школам, по секциям и местам скопления молодых людей. «Они очень хихикали, когда узнавали, зачем это, для чего это, потом начали воспринимать все всерьез, а потом поверили, — говорит о работе с непрофессиональными актерами Коваленко. — Я с каждым очень подробно обсуждала, что происходит в его сценах. Они мне так доверяли, что у них не было вопросов, что герой делает, почему, как. Я все объясняла на каких-то простых человеческих примерах. У них не было сомнений, они чувствовали, понимали, что я их знаю, что я сама из Нальчика, а это совсем рядом».

По словам Коваленко, фильм мог быть снят на русском, но ради раскрытия национального характера создатели выбрали осетинский язык, в котором актеры чувствуют себя органичнее и лучше раскрываются.

Алик Караев, Милана Агузарова и Сослан Хугаев

«На пробах я начинала с ребятами общаться, спрашивала, на каком языке они разговаривают дома, с родителями. Они все мне ответили, что говорят на осетинском. В основном в центре Владикавказа общаются на русском, но каждый у себя дома разговаривает на осетинском. Я делала пробы на обоих языках. Может быть, это странно, но мне даже легче снимать на языке, которого я не знаю. Я знаю, о чем диалог, а дальше я просто слушаю. Язык для меня становится таким интонационным и музыкальным. То есть я пытаюсь понять через звук, правильно ли я чувствую. С интонацией интересно работать, и русская интонация не чужда осетинскому языку. Они все равно вставляют русские слова внутрь предложений на осетинском. Сейчас на всем Кавказе внедряется такой смешанный язык», — рассказала Коваленко КиноПоиску.

Кира Коваленко — выпускница режиссерской мастерской Александра Сокурова в Нальчике, где также учились Кантемир Балагов («Теснота», «Дылда»), Владимир Битоков («Глубокие реки») и Александр Золотухин («Мальчик русский»). Ее дебютный фильм «Софичка», экранизация одноименной повести Фазиля Искандера, был показан на международном кинофестивале в Таллине.

Сценарий фильма Коваленко написала вместе с Антоном Ярушем («Теснота») и Любовью Мульменко («Комбинат „Надежда“», «Как меня зовут», «Верность»). Продюсерами выступили Александр Роднянский и Сергей Мелькумов.