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Каннский фестиваль назвал участников «Двухнедельника режиссеров». В нем покажут драму с Александром Кузнецовым и Луи Гаррелем

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Организаторы Каннского фестиваля объявили участников «Двухнедельника режиссеров» — независимой программы, которая проходит параллельно с основным конкурсом. В список картин попали «Сувенир: Часть 2» Джоанны Хогг, «Фурута» Аличе Рорвахер, Пьетро Марчелло и Франческо Мунци, а также франко-бельгийская военная драма «Мой легионер», в которой сыграли Луи Гаррель и Александр Кузнецов.

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74-й Каннский фестиваль пройдет с 7 по 17 июля. В этом году на Круазет покажут пять российских картин, включая «Петровых в гриппе» Кирилла Серебренникова.

Источник: Variety 
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Днем — обычный пионерский лагерь, ночью — место, полное загадок. Мистическая фантастика по бестселлеру Алексея Иванова
В главных ролях:Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев
Режиссер:Святослав Подгаевский
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