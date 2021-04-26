Каннский фестиваль назвал участников «Двухнедельника режиссеров». В нем покажут драму с Александром Кузнецовым и Луи Гаррелем

Организаторы Каннского фестиваля объявили участников «Двухнедельника режиссеров» — независимой программы, которая проходит параллельно с основным конкурсом. В список картин попали «Сувенир: Часть 2» Джоанны Хогг, «Фурута» Аличе Рорвахер, Пьетро Марчелло и Франческо Мунци, а также франко-бельгийская военная драма «Мой легионер», в которой сыграли Луи Гаррель и Александр Кузнецов.
Полнометражные фильмы
- A Chiara, реж. Йонас Карпиньяно
- A Night of Knowing Northing, реж. Паял Кападиа
- «Али и Ава», реж. Клио Барнард
- Clara Sola, реж. Натали Альварес Месен
- «Светлое будущее», реж. Яссин Книа
- «Дневники Цугуа», реж. Мигел Гомиш и Морин Фазендейро
- «Начальник и подчиненный», реж. Маноло Ниэто
- «Храбрецы», реж. Анаис Вольпе
- «Европа», реж. Хайдер Рашид
- «Фурута», Аличе Рорвахер, Пьетро Марчелло и Франческо Мунци
- Integralded, реж. Раду Мунтян
- «Проваливай», реж. Панах Панахи
- Magnetic Beat, реж. Винсент Маэль Кардона
- «Холм с рычащими львицами», реж. Луана Байрами
- «Медуза», реж. Анита Роша да Сильвейра
- «Мой легионер», реж. Рашель Ланг
- «Мурина», реж. Антуанетта Кузиановиц
- Neptune Frost, реж. Сол Уильямс и Анисия Узейман
- «Меж двух миров», реж. Эммануэль Каррер
- The Tale of King Crab, реж. Алессио Риго Де Риджи и Маттео Зоппис
- «Фрагменты», реж. Жан-Габриэль Перьо
- «Сувенир: Часть 2», реж. Джоанна Хогг
- «Пульс жизни», реж. Вэй Шуцзюнь
- «Впереди море», реж. Эли Дэгер
Короткий метр
- Anxious Body, реж. Ёрико Мицусири
- «Звездное пространство», реж. Себастьян Шъяер
- «Симоны нет», реж. Матильда Шаванна
- «Сикоракс», реж. Луис Патиньё и Матиас Пиньейро
- «Родительская комната», реж. Диего Маркон
- «Вандал», реж. Эдди Алказар
- «Стеклоочиститель», реж. Альберто Миэльго
- «Учись заново», реж. Петер Черкасски
- «Когда ночь встречает рассвет», реж. Андреа Кристина Бортун
74-й Каннский фестиваль пройдет с 7 по 17 июля. В этом году на Круазет покажут пять российских картин, включая «Петровых в гриппе» Кирилла Серебренникова.
Источник: Variety
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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