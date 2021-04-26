Каннский фестиваль назвал участников «Двухнедельника режиссеров». В нем покажут драму с Александром Кузнецовым и Луи Гаррелем

Организаторы Каннского фестиваля объявили участников «Двухнедельника режиссеров» — независимой программы, которая проходит параллельно с основным конкурсом. В список картин попали «Сувенир: Часть 2» Джоанны Хогг, «Фурута» Аличе Рорвахер, Пьетро Марчелло и Франческо Мунци, а также франко-бельгийская военная драма «Мой легионер», в которой сыграли Луи Гаррель и Александр Кузнецов.

Полнометражные фильмы

Короткий метр

74-й Каннский фестиваль пройдет с 7 по 17 июля. В этом году на Круазет покажут пять российских картин, включая «Петровых в гриппе» Кирилла Серебренникова.

Источник: Variety

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС