В Каннах покажут 5 российских фильмов (и один российско-европейский!). О чем они и кто их сделал?

В этом году в различные программы Каннского фестиваля отобрали пять российских проектов и один финский фильм, снятый в копродукции с Россией, Германией и Эстонией. Рассказываем, что известно о них и об их создателях.

«Петровы в гриппе» Программа: основной конкурс

Про что фильм

В основу лег роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Это история семьи Петровых. Отец-автослесарь пьянствует с другом, мать работает библиотекарем и параллельно убивает людей. Однажды супруги вместе с сыном заболевают гриппом, и жизнь Петровых наполняется безумием.

Кто над ним работал

Текст романа адаптировал Кирилл Серебренников. Картину продюсировал Илья Стюарт («Спутник»), а оператором выступил Владислав Опельянц («Вторжение»). Оба уже работали с Серебренниковым над «Учеником» и «Летом». Родителей Петровых сыграли Семен Серзин и Чулпан Хаматова. В драме также снялись Юрий Колокольников, Юлия Пересильд, Юра Борисов, Тимофей Трибунцев и Варвара Шмыкова.

Что говорят создатели

«Это попытка выразить нашу родину через эмпатию и рассказать про свое детство, про страхи, про радости, про любовь и ненависть, про ярость и обожание, про одиночество, про мечту. Фильм был в достаточно тяжелый момент моей жизни и главной отдушиной, и главной радостью, и, может быть, даже в чем-то спасительным кругом. Поэтому он абсолютно искренний и честный», — рассказал режиссер Кирилл Серебренников.

«Купе номер шесть» Программа: основной конкурс

Про что фильм

Студентка из Финляндии приезжает учиться в Москву, где у нее появляется таинственный поклонник. Чтобы сбежать от него, девушка садится в поезд Москва — Мурманск. Ее соседом по купе становится грубоватый русский шахтер, который помогает героине разобраться с жизнью.

Кто над ним работал

Это совместный проект Финляндии, Эстонии, России и Германии, который попал в основной конкурс фестиваля. Поставил его финский режиссер Юхо Куосманен, в главных ролях снялись финка Сейди Хаала и россиянин Юра Борисов («Калашников», «Серебряные коньки»).

Что говорят создатели

«Юхо снял удивительно нежный фильм о том, что общего между людьми гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. И это высказывание мне кажется крайне важным в нашей новой реальности», — поделилась продюсер Наталья Дрозд.

«Разжимая кулаки» Программа: «Особый взгляд»

Про что фильм

Действие происходит в небольшом шахтерском городке Мизур в Северной Осетии, который зажат между отвесными скалами. Туда после трагических событий переезжает семья во главе со строгим отцом Зауром. Дети хотят поскорее уехать и начать самостоятельную жизнь. Старший сын Аким отправляется в Ростов на заработки, младший Дакко пока еще выбирает, чем заняться в жизни, а дочь Ада, к которой отец все еще относится как к ребенку, строит планы побега.

Кто над ним работал

Это вторая режиссерская работа Киры Коваленко. Ее дебютный фильм «Софичка», экранизацию одноименной повести Фазиля Искандера, показали на кинофестивале в Таллине в 2016 году. Сценарий нового фильма Коваленко написала вместе с автором «Тесноты» Антоном Ярушем и Любовью Мульменко («Верность», «Гипноз» и «Как меня зовут»). Продюсером фильма выступил Александр Роднянский.

Что говорят создатели

По словам Коваленко, толчком к работе над фильмом стала фраза из романа Фолкнера «Осквернитель праха» о том, что немногие могут выдержать рабство, но никто не способен выдержать свободу. «Для меня тема свободы как бремени стала самой важной на время работы над фильмом. Бремя свободы неизбежно приводило к размышлениям о бремени памяти и их связи. Возможно ли выдержать свободу от памяти?» — поделилась Кира Коваленко.

«Дело» Программа: «Особый взгляд»

Про что фильм

История грузинского преподавателя из российского провинциального вуза. Герой борется за свои идеалы и за свою жизнь. Он обвиняет местную власть в коррупции и оказывается под домашним арестом из-за поста в Facebook. Изначальное название картины — «30 дней, 30 ночей».

Кто над ним работал

Алексей Герман-мл. поставил картину по сценарию, который написал вместе с Марией Огневой («Пиковая дама: Зазеркалье»). Текст писали специально под Мераба Нинидзе, который сыграл главную роль и уже сотрудничал с Германом-мл. на «Бумажном солдате». Компанию грузинскому актеру составили Анна Михалкова, Светлана Ходченкова, Александр Паль и Александра Бортич.

Что говорят создатели

«Для меня это эксперимент, потому что картина снималась в одной декорации. По большому счету этот фильм в определенной степени наше объяснение в любви великой русской литературе, любимым мной Гоголю, Грибоедову, Достоевскому. Для меня очень важна тема уважения и ответственности гражданина перед своей страной; наш герой борется за, как ему кажется, лучшее будущее, за справедливость», — рассказал Алексей Герман-мл.

Что еще попало в программу

«Белой дороги!» — участник программы молодых мастеров Cinefondation в секции Atelier. Это история о парне по имени Алдар, который возвращается в Калмыкию, чтобы найти свою мать, пропавшую в степи. Над фильмом работали режиссер Элла Манжеева и продюсеры Елена Гликман и Виктория Лупик, получившие в 2015 году приз «Кинотавра» за лучший дебют с картиной «Чайки».

«Под подушкой» — это анимационный VR-сериал, попавший в программу Cannes XR. Над ним работал режиссер и продюсер Георгий Молодцов. В основу проекта легла сказка журналиста Сергея Молодцова, отца режиссера, об игрушечном коте Мормотике, которого из обрезков сшили брат и сестра. Мормотик помогает детям искать потерянные вещи и не ссориться между собой.

Источник и фото: пресс-релизы