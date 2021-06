Джей Джей Абрамс выбирает пять любимых экранизаций Стивена Кинга

4 июня на Apple TV+ выходит мини-сериал «История Лизи» с Джулианной Мур и Клайвом Оуэном, рассказывающий о вдове писателя, которую терроризирует поклонник ее мужа. Этот психологический триллер — уже третья сериальная экранизация Стивена Кинга, которой занимаются Джей Джей Абрамс и его компания Bad Robot Productions.

Абрамс обожает экранизации Кинга с тех пор, как «Кэрри» до чертиков напугала его в детстве. Он познакомился с писателем в 2006 году, когда издание Entertainment Weekly попросило того обсудить «Остаться в живых» с его создателями. В конце 2000-х Абрамс несколько лет разрабатывал экранизацию цикла «Темная башня» (в разговоре с КиноПоиском он напомнил, что при нем до стадии написания сценария дело так и не дошло). Зато до зрителей добрались научная фантастика «11.22.63», где Джеймс Франко отправляется в прошлое, чтобы спасти президента Кеннеди, и хоррор «Касл-Рок», объединивший кинговских персонажей в единую вселенную.

Абрамс считает, что, за исключением фэнтези «Талисман», написанного Кингом в соавторстве с Питером Страубом в 1984 году, все главные работы писателя уже перенесены на экран. Мы попросили продюсера выбрать пять любимых экранизаций.

«Побег из Шоушенка»

О чем: Банкир Энди Дюфрейн (Тим Роббинс) отбывает пожизненное заключение за убийство жены и ее любовника. Там он заводит дружбу с контрабандистом Редом (Морган Фримен), подвергается нападкам зэков и охранников и отмывает деньги для начальника тюрьмы.

Комментарий Абрамса: «Моя любимая экранизация Стивена Кинга. Я посмотрел этот фильм в день, когда встретил свою жену. Да, у меня и так было очень хорошее настроение, но фильм мне и правда ужасно понравился. Это потрясающе придуманная история, одна из лучших у Кинга. В ней все работает как часы. При этом она не имеет никакого отношения к сверхъестественным силам, но обладает практически сверхъестественной энергией».

«Останься со мной»

О чем: Лето 1959-го. В городке Касл-Рок пропадает мальчик. Четверо мальчишек, отправившихся в поход и отчаянно мечтающих поскорее вырасти, находят в лесу труп пропавшего сверстника.

Комментарий Абрамса: «Невероятная, милая и душераздирающая история взросления. Фильм Роба Райнера вызывает первобытный страх, рассказывая о том, каково быть ребенком, не понимать, по каким законам работает мир вокруг, и впервые осознавать, что ты смертен. Красивая история дружбы и прекрасные персонажи. Тут тоже нет мистики, но типичный кинговский гуманизм на месте. Уникальное кино, которое прошло проверку временем».

«Калейдоскоп ужасов»

О чем: Хоррор-антология из пяти историй про разных монстров — мстительного зомби, инопланетную растительность, мужа-убийцу, Снежного человека и тараканов-людоедов. Три сегмента Кинг написал специально для фильма, а в основу двух оставшихся легли рассказы «Сорняк» и «Ящик».

Комментарий Абрамса: «Джордж Ромеро и Стивен Кинг работают вместе? Shut up and take my money! Как же я смеялся над этой антологией! Серьезный апгрейд старых дешевых комиксов EC Comics, на которых выросло не одно поколение».

«Мертвая зона»

О чем: Учитель младших классов (Кристофер Уокен) из городка Касл-Рок выходит из пятилетней комы и обнаруживает, что теперь у него есть необычные способности: он видит будущее людей, к которым прикасается. И он решает всем помочь.

Комментарий Абрамса: «Что касается паранормальных фильмов по Кингу, то больше всего я люблю „Мертвую зону“ Дэвида Кроненберга. Это не просто сай-фай про предзнаменование, но и политический триллер. Надо сказать, не менее актуальный сейчас, чем в 1983-м».

«Оно»

О чем: Древнее зло, принимающее форму циркового клоуна, убивает детей из городка Дерри. Сразиться с нечистью решает местный «Клуб неудачников» — дети из неблагополучных семей, пережившие немало психологических травм.

Комментарий Абрамса: «Мне кажется, это кино недостаточно хвалят за юмор, а ведь Андрес Мускетти отлично передал фирменное кинговское чувство юмора. Мне и телефильм 1990-го нравится, но первая часть новой кинодилогии впечатлила больше. Все дело в инфернальном Билле Скарсгарде и потрясающе подобранных юных актерах».

Автор: Михаил Моркин

Фото: Marianna Massey / Getty Images for Paramount Pictures International