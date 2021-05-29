Что смотрели на КиноПоиск HD в мае

Традиционно рассказываем о самых популярных фильмах и сериалах, которые наши подписчики смотрели на КиноПоиск HD в прошлом месяце.

Лидер мая — блокбастер «Майор Гром: Чумной Доктор». За первый месяц на сервисе фильм Олега Трофима посмотрело более 900 тысяч подписчиков. После бурного старта экранизация комиксов Bubble закрепилась в топе: «Майор Гром» стал первым среди российских фильмов по смотрящим за один месяц и вторым — среди всех фильмов платформы (сразу после «Лиги справедливости Зака Снайдера», у которой на текущий момент более 1,8 миллиона смотрящих подписчиков).

Кто еще попал в двадцатку?

Самый популярный сериал мая — «Пищеблок». Первые два эпизода вышли 19 мая, и у мистической фантастики по роману Алексея Иванова уже более полумиллиона смотрящих подписчиков. Но приключения Валерки, Игоря и других только начинаются — «Пищеблок» будет идти весь июнь. Слушайте наш подкаст, в котором мы разбираем его серия за серией.

Также в топе российские сериалы, которые стали хитами в майские праздники: комедия «Вампиры средней полосы», ретродетектив «За час до рассвета», триллер «Медиатор» и откровенная драмеди more.tv о вебкаме Happy End (финал сезона доступен на сервисе по подписке Плюс с more.tv).

В десятку попали фильмы и сериалы разных жанров: семейные блокбастеры («Мулан», «Конек-горбунок»), военная драма («Уроки фарси» Вадима Перельмана) и антиутопия (новый сезон «Рассказа служанки» more.tv идет прямо сейчас).

А еще в топ вернулись «Джентльмены» Гая Ричи! Зрители пересматривают один из главных фильмов прошлого года в связи с выходом новой работы британского режиссера — «Гнева человеческого». О том, как менялся стиль современного классика, мы рассказывали здесь.

Наконец, в двадцатке оказались «Друзья» и «Форсажи». 26 мая вышел долгожданный спецэпизод «Воссоединение», в котором актеры и создатели обсудили легендарный ситком. Десять сезонов «Друзей» доступно в Плюсе, а спешел — в Амедиатеке и на КиноПоиск HD в Плюсе Мульти с Амедиатекой. В свою очередь, интерес к «Форсажам» объясняется выходом в прокат девятой части гоночной франшизы. Сюжет нового фильма связан с первой картиной, поэтому зрители решили вспомнить, с чего все начиналось.

Наши премьеры июня — от нового сезона «Рика и Морти» до «Великого» — мы собрали в этом материале. Что из них попадет в топ? Расскажем в начале июля!