Что смотрели на КиноПоиск HD в мае

Традиционно рассказываем о самых популярных фильмах и сериалах, которые наши подписчики смотрели на КиноПоиск HD в прошлом месяце.
Лидер мая — блокбастер «Майор Гром: Чумной Доктор». За первый месяц на сервисе фильм Олега Трофима посмотрело более 900 тысяч подписчиков. После бурного старта экранизация комиксов Bubble закрепилась в топе: «Майор Гром» стал первым среди российских фильмов по смотрящим за один месяц и вторым — среди всех фильмов платформы (сразу после «Лиги справедливости Зака Снайдера», у которой на текущий момент более 1,8 миллиона смотрящих подписчиков).
Кто еще попал в двадцатку?
Топ-20* фильмов и сериалов за май
• новинка
+ возвращение в топ
Фильм/Сериал
Изменение позиции
2
•
5
•
6
•
7
•
10
•
11
Друзья (все сезоны и «Друзья: Воссоединение»)
•
12
Форсаж (семь фильмов)
•
13
-5
15
+
16
-1
17
+1
19
-8
*Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс и Плюс Мульти с Амедиатекой и more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма c 1 по 31 мая 2021 года.
Топ-20* фильмов и сериалов за май
• — новинка
+ — возвращение в топ
|Фильм/Сериал
|Изменение позиции
|1
|Майор Гром: Чумной Доктор
|•
|2
|Пищеблок
|•
|3
|Вампиры средней полосы
|•
|4
|За час до рассвета
|-1
|5
|Медиатор
|•
|6
|Мулан
|•
|7
|Happy End
|•
|8
|Конек-горбунок
|-7
|9
|Рассказ служанки
|•
|10
|Уроки фарси
|•
|11
|Друзья (все сезоны и «Друзья: Воссоединение»)
|•
|12
|Форсаж (семь фильмов)
|•
|13
|День курка
|-5
|14
|Лига справедливости Зака Снайдера
|-12
|15
|Джентльмены
|+
|16
|Манифест
|-1
|17
|Рик и Морти
|+1
|18
|Земля кочевников
|•
|19
|Довод
|-8
|20
|Гарри Поттер (все части)
|-1
*Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс и Плюс Мульти с Амедиатекой и more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма c 1 по 31 мая 2021 года.
Самый популярный сериал мая — «Пищеблок». Первые два эпизода вышли 19 мая, и у мистической фантастики по роману Алексея Иванова уже более полумиллиона смотрящих подписчиков. Но приключения Валерки, Игоря и других только начинаются — «Пищеблок» будет идти весь июнь. Слушайте наш подкаст, в котором мы разбираем его серия за серией.
Также в топе российские сериалы, которые стали хитами в майские праздники: комедия «Вампиры средней полосы», ретродетектив «За час до рассвета», триллер «Медиатор» и откровенная драмеди more.tv о вебкаме Happy End (финал сезона доступен на сервисе по подписке Плюс с more.tv).
В десятку попали фильмы и сериалы разных жанров: семейные блокбастеры («Мулан», «Конек-горбунок»), военная драма («Уроки фарси» Вадима Перельмана) и антиутопия (новый сезон «Рассказа служанки» more.tv идет прямо сейчас).
А еще в топ вернулись «Джентльмены» Гая Ричи! Зрители пересматривают один из главных фильмов прошлого года в связи с выходом новой работы британского режиссера — «Гнева человеческого». О том, как менялся стиль современного классика, мы рассказывали здесь.
Наконец, в двадцатке оказались «Друзья» и «Форсажи». 26 мая вышел долгожданный спецэпизод «Воссоединение», в котором актеры и создатели обсудили легендарный ситком. Десять сезонов «Друзей» доступно в Плюсе, а спешел — в Амедиатеке и на КиноПоиск HD в Плюсе Мульти с Амедиатекой. В свою очередь, интерес к «Форсажам» объясняется выходом в прокат девятой части гоночной франшизы. Сюжет нового фильма связан с первой картиной, поэтому зрители решили вспомнить, с чего все начиналось.
Наши премьеры июня — от нового сезона «Рика и Морти» до «Великого» — мы собрали в этом материале. Что из них попадет в топ? Расскажем в начале июля!