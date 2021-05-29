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Что смотрели на КиноПоиск HD в мае

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Традиционно рассказываем о самых популярных фильмах и сериалах, которые наши подписчики смотрели на КиноПоиск HD в прошлом месяце.

Лидер мая — блокбастер «Майор Гром: Чумной Доктор». За первый месяц на сервисе фильм Олега Трофима посмотрело более 900 тысяч подписчиков. После бурного старта экранизация комиксов Bubble закрепилась в топе: «Майор Гром» стал первым среди российских фильмов по смотрящим за один месяц и вторым — среди всех фильмов платформы (сразу после «Лиги справедливости Зака Снайдера», у которой на текущий момент более 1,8 миллиона смотрящих подписчиков).

Кто еще попал в двадцатку?

Топ-20* фильмов и сериалов за май

• новинка

+ возвращение в топ

Фильм/Сериал

Изменение позиции

1

Майор Гром: Чумной Доктор

2

Пищеблок

3

Вампиры средней полосы

4

За час до рассвета

-1

5

Медиатор

6

Мулан

7

Happy End

8

Конек-горбунок

-7

9

Рассказ служанки

10

Уроки фарси

11

Друзья (все сезоны и «Друзья: Воссоединение»)

12

Форсаж (семь фильмов)


13

День курка

-5

14

Лига справедливости Зака Снайдера

-12

15

Джентльмены

+

16

Манифест

-1

17

Рик и Морти

+1

18

Земля кочевников

19

Довод

-8

20

Гарри Поттер (все части)

-1

*Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс и Плюс Мульти с Амедиатекой и more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма c 1 по 31 мая 2021 года.

Топ-20* фильмов и сериалов за май

• — новинка

+ — возвращение в топ

Фильм/Сериал
Изменение позиции
1Майор Гром: Чумной Доктор
2Пищеблок
3Вампиры средней полосы
4За час до рассвета-1
5Медиатор 
6Мулан
7Happy End 
8Конек-горбунок-7
9Рассказ служанки
10Уроки фарси
11Друзья (все сезоны и «Друзья: Воссоединение»)

12Форсаж (семь фильмов)

13День курка
-5
14Лига справедливости Зака Снайдера
-12
15Джентльмены
+
16Манифест
-1
17Рик и Морти
+1
18Земля кочевников

19Довод
-8
20Гарри Поттер (все части)
-1

*Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс и Плюс Мульти с Амедиатекой и more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма c 1 по 31 мая 2021 года.

Самый популярный сериал мая — «Пищеблок». Первые два эпизода вышли 19 мая, и у мистической фантастики по роману Алексея Иванова уже более полумиллиона смотрящих подписчиков. Но приключения Валерки, Игоря и других только начинаются — «Пищеблок» будет идти весь июнь. Слушайте наш подкаст, в котором мы разбираем его серия за серией.

Также в топе российские сериалы, которые стали хитами в майские праздники: комедия «Вампиры средней полосы», ретродетектив «За час до рассвета», триллер «Медиатор» и откровенная драмеди more.tv о вебкаме Happy End (финал сезона доступен на сервисе по подписке Плюс с more.tv).

В десятку попали фильмы и сериалы разных жанров: семейные блокбастеры («Мулан», «Конек-горбунок»), военная драма («Уроки фарси» Вадима Перельмана) и антиутопия (новый сезон «Рассказа служанки» more.tv идет прямо сейчас).

А еще в топ вернулись «Джентльмены» Гая Ричи! Зрители пересматривают один из главных фильмов прошлого года в связи с выходом новой работы британского режиссера — «Гнева человеческого». О том, как менялся стиль современного классика, мы рассказывали здесь.

Наконец, в двадцатке оказались «Друзья» и «Форсажи». 26 мая вышел долгожданный спецэпизод «Воссоединение», в котором актеры и создатели обсудили легендарный ситком. Десять сезонов «Друзей» доступно в Плюсе, а спешел — в Амедиатеке и на КиноПоиск HD в Плюсе Мульти с Амедиатекой. В свою очередь, интерес к «Форсажам» объясняется выходом в прокат девятой части гоночной франшизы. Сюжет нового фильма связан с первой картиной, поэтому зрители решили вспомнить, с чего все начиналось.

Наши премьеры июня — от нового сезона «Рика и Морти» до «Великого» — мы собрали в этом материале. Что из них попадет в топ? Расскажем в начале июля!

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Днем — обычный пионерский лагерь, ночью — место, полное загадок. Мистическая фантастика по бестселлеру Алексея Иванова
В главных ролях:Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев
Режиссер:Святослав Подгаевский
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