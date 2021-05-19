Спецвыпуск «Друзей» подвергли цензуре в Китае. Но что именно из него вырезали?

21 мая HBO Max представил спецвыпуск «Друзья: Воссоединение» — часовой эпизод в формате ток-шоу, в котором шоураннеры ситкома и актеры обсудили его вместе с приглашенными звездами. В тот же день СМИ сообщили, что спешел подвергся цензуре в Китае: из него убрали несколько сцен с участием Леди Гага, Джастина Бибера и двух фанатов.

Что вырезали из «Воссоединения»?

Китайские зрители заметили, что местные стриминг-сервисы iQiyi, Youku и Tencent Video выпустили эпизод в сокращенном виде. Из «Воссоединения» пропало около шести минут. К ним относятся трехминутное выступление Леди Гага, которая вместе с Лизой Кудроу исполнила песню «Драный кот» (в китайской версии Кудроу поет одна), появление Джастина Бибера в костюме Спудника и 13-секундный клип, в котором участники южнокорейской поп-группы BTS признаются в любви к «Друзьям».

Также из выпуска убрали два фрагмента с фанатами. В первом немец Рикардо говорит: «Я был геем, который хотел себе волосы, как у Дженнифер Энистон. Так что можете представить, насколько одиноким я себя чувствовал». В другом девушка представляет свою партнершу со словами: «Как и каждый Чендлер, я нашла свою Монику».

Еще в китайской версии нет сцен, где Джоуи приклеил фото Росса к своему нижнему белью и где Моника рассказывает, как Чендлер спас ее после укуса медузы, помочившись на ожог.

Почему это произошло?

Из спешела вырезали музыкантов, которых до этого уже критиковали и запрещали в Китае.

В 2016 году Леди Гага была объявлена в Китае персоной нон грата. Причиной стала ее встреча с Далай-ламой, которого в Китае считают сепаратистом.

В прошлом году китайские СМИ и блогеры раскритиковали южнокорейца RM, лидера BTS, из-за его речи, посвященной Корейской войне (кампания длилась с 1950 по 1953 год; США выступали в ней за южнокорейцев, а СССР и Китай — за КНДР). Музыкант обратился к американцам со словами: «Мы всегда помним об общей истории боли, которую разделили наши нации, и о несчетных жертвах, мужчинах и женщинах». После этого в соцсетях призвали запретить BTS выступать в Китае.

Скандал вокруг Джастина Бибера разгорелся в 2014 году: музыканта раскритиковали за фотографию на фоне храма Ясукуни в Токио, который в Китае считают символом японского милитаризма. В 2017 году Биберу запретили выступать в стране. В департаменте культуры объяснили, что музыкант показывал плохой пример поклонникам во время своего визита в Китай (о чем именно шла речь, ведомство не уточнило).

Кроме того, в Китае уже цензурировали фильмы, напрямую или косвенно связанные с ЛГБТ. В 2019-м там вышла сокращенная версия «Богемской рапсодии», из которой убрали больше двух минут, включая сцены со словом «гей» и поцелуем Фредди Меркьюри и его менеджера Пола Прентера. Из фильма «Чужой: Завет» вырезали поцелуй двух андроидов (обоих сыграл Майкл Фассбендер).

Variety также связывает кейс «Друзей» со столетием с основания Коммунистической партии Китая. Как пишет издание, в этом году власти чаще обычного цензурируют то, что им кажется аморальным. Например, в начале мая соцсеть Weibo на месяц заблокировала несколько фанатских аккаунтов BTS, объяснив это «неуместной активностью».

Как отреагировали китайские зрители?

После выхода эпизода китайский сайт Douban запретил посетителям оценивать его, чтобы избежать негативной реакции на цензуру. Позже зрители высказались о ней в соцсетях. «Неужели мы возвращаемся во времена изоляционизма династии Цин, отрезанной от всего мира?» — сетует один из пользователей Weibo. Многие при этом поддержали цензоров: по их мнению, в Китае следует запрещать творчество тех, кто оклеветал страну.

Variety отмечает, что зрители принялись массово скачивать полную версию спешела, размещенную на пиратских ресурсах вроде Bilibili.

«Друзья» широко популярны в Китае. Благодаря сериалу многие миллениалы страны познакомились с американской культурой и даже смогли выучить английский язык. В соцсетях спецвыпуск получил в основном положительный отклик. «Я пересматривал все десять сезонов много раз, поэтому шоу пробуждает много воспоминаний. У меня не так много друзей, но эти ребята для меня как родные», — пишет один из зрителей. «Эта шестерка — настоящие мировые звезды. Сколько бы лет ни прошло, они все равно остаются важнейшей частью американской культуры и популяризируют ее во всем мире», — хвалит спешел другой пользователь.