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Светлана Ходченкова сыграет Анну Каренину в первом российском сериале Netflix. Его написал автор «Эпидемии»

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Netflix заказал первый сериал в России. Это «Анна К» — современная интерпретация романа Льва Толстого «Анна Каренина». Главную роль в проекте исполнит Светлана Ходченкова («Викинг», «Росомаха: Бессмертный»), а сценарий напишут Роман Кантор («Эпидемия») и Мария Микулина.

По сюжету Каренина — светская львица и жена будущего губернатора Санкт-Петербурга. Она заводит роман с наследником алюминиевой империи Вронским. Их отношения быстро выходят из-под контроля и угрожают социальному положению героев. По словам создателей, действие драмы развернется «между космополитичной Москвой, историческим Санкт-Петербургом и суровой реальностью российской деревни».

Режиссерами выступят создатели «Перевала Дятлова» Валерий Федорович и Евгений Никишов, авторы «Колл-центра» Наташа Меркулова и Алексей Чупов, а также сценарист Роман Кантор. Для продюсеров Федоровича и Никишова сериал станет второй режиссерской работой в фильмографии после «Перевала Дятлова».

Производством проекта займется студия 1-2-3 Production («Гоголь», «Обычная женщина», «Перевал Дятлова»). Помимо Федоровича и Никишова, в число продюсеров войдет Сергей Корнихин («Настя, соберись!»). Даты выхода у сериала пока нет. Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее стриминг приобрел другой проект Романа Кантора — историческую мелодраму «Серебряные коньки».

Источник: пресс-служба Netflix
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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В главных ролях:Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев
Режиссер:Святослав Подгаевский
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