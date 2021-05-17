«Ты веришь в призраков?»: Тизер-трейлер «Прошлой ночью в Сохо» Эдгара Райта

Главная героиня триллера — девушка, увлеченная миром моды. По сюжету она попадает в Лондон 60-х, где встречает свою любимую певицу.

Райт поставил ленту по сценарию, который он написал вместе с номинанткой на «Оскар» Кристи Уилсон-Кернс («1917», «Страшные сказки»). Ранее режиссер признался, что ему близка главная героиня: их объединяет ностальгия по десятилетию, в котором они не жили.

Главные роли в фильме исполнили Аня Тейлор-Джой («Ход королевы», «Ведьма»), Томасин МакКензи («Кролик Джоджо»), Мэтт Смит («Корона»), Теренс Стэмп («Коллекционер») и другие.

«Прошлой ночью в Сохо» выйдет в России 3 ноября.