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«Кто будет главным у Мстителей?»: Тизер-трейлер «Вечных» с Ричардом Мэдденом и Анджелиной Джоли

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В сети появился тизер-трейлер «Вечных» — нового фильма киновселенной Marvel, который поставила Хлоя Чжао, режиссер оскароносной «Земли кочевников». В центре истории — генетически улучшенные суперлюди, тайно живущие на Земле. Они появились на свет миллионы лет назад и с тех пор скрывались от человеческой цивилизации, втайне защищая мир от другой расы суперлюдей — Девиантов.

Главные роли в «Вечных» исполнили Ричард Мэдден, Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Джемма Чан, Кит Харингтон, Кумэйл Нанджиани и другие.

Премьера фильма намечена на 4 ноября.

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В главных ролях:Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев
Режиссер:Святослав Подгаевский
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