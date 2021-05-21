9 лучших трейлеров недели: Возвращение «Друзей», зомби-хоррор и комедия про дрессированную муху

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«Друзья: Воссоединение»

Любимые актеры возвращаются, чтобы вспомнить культовый ситком. Квартира Моники и Рэйчел, холостяцкая берлога Чендлера и Джо, кофейня Central Perk — все на месте! Создатели обещают неожиданные камео. В списке гостей — Леди Гага, Джастин Бибер, Дэвид Бэкхем, Кит Харингтон, Кара Делевинь, Том Селлек (Ричард) и Мэгги Уилер (Дженис). Ведущий — Джеймс Корден.

«Дорогой Эван Хансен»

Киноадаптация бродвейского мюзикла, в которой снялись Эми Адамс, Джулианна Мур и Бен Платт. Старшеклассник Эван Хансен (Платт) пишет себе письма, чтобы справиться с социофобией. Одно из них попадает к его однокласснику Коннору, а родители того решают, что это предсмертные слова их сына. Над мюзиклом работали авторы песен «Ла-Ла Ленда» и «Величайшего шоумена». Режиссером выступил Стивен Чбоски («Чудо», «Хорошо быть тихоней»).

«Чудовище должно умереть»

Экранизация одноименного романа Сесила Дэй-Льюиса, отца Дэниэла Дэй-Льюиса. Безутешная мать продумывает план мести: ее шестилетнего сына насмерть сбил автомобиль, а водитель скрылся с места преступления, и дело в итоге закрыли. Но ее желания начинают воплощаться без ее участия. Сериал поставил финн Доме Карукоски («Толкин»). В главных ролях снялись Джаред Харрис («Чернобыль») и Каш Джамбо («Хорошая борьба»).

«Жвалы»

Абсурдистская комедия о крепкой дружбе, смекалке и огромной мухе. Два незадачливых приятеля находят в багажнике краденой машины мегамуху и решают выдрессировать ее, чтобы ограбить банк. В процессе все трое попадают в большие передряги. Режиссером выступил Квентин Дюпьё, автор фильмов «Реальность» и «Оленья кожа», также известный как музыкант Mr. Oizo.

«Ледяной драйв»



Лиам Нисон мчится на помощь по замерзшему океану вместе с Холтом Маккэллани («Гнев человеческий») и Лоренсом Фишбёрном («Матрица»). Экипаж должен пригнать грузовики к отдаленной алмазной шахте, где произошел обвал. Главная опасность в том, что тяжеловесным машинам придется ехать по тающему льду.

«Бродяга Кэнсин: Начало»

Продолжение дилогии о ронине Кэнсине (на Западе известном как самурай Икс), у которого никак не получается зажить мирной жизнью. В этот раз Кэнсин противостоит загадочному торговцу оружием, контролирующему криминальный мир Китая, и ищет злодея из предыдущей части. В главной роли — бегающий по стенам Такэру Сато.

«Кисло-сладкий вкус любви»

Корейская мелодрама Netflix о любовных перипетиях. Героя начинают утомлять устоявшиеся отношения, и он переключается на симпатичную коллегу и по совместительству конкурентку на вакантную должность. В главных ролях — экс-модель Чан Ги-ён и поп-звезда Кристал Чон.

«Обитель зла: Бесконечная тьма», 1-й сезон



Анимационный сериал по вселенной популярной серии видеоигр. В 2006 году Леон Кеннеди расследует хакерскую атаку, параллельно защищая Белый дом от зомби с напарницей Клэр Редфилд, а заодно раскрывает политический заговор.

«Цензор»

Стильный хоррор о внутренних демонах. Главная героиня — киноцензор в Великобритании 1980-х. В актрисе из очередного фильма, который ей надо оценить, чиновница узнает свою сестру, пропавшую много лет назад. С этого момента грань между вымыслом и реальностью начинает стираться. Критики отмечают мастерски созданную атмосферу и стилистические отсылки к итальянскому джалло и фильмам ужасов 1980-х.