«Пищеблок» показал лучший старт среди сериалов КиноПоиск HD

«Пищеблок» привлек рекордное число зрителей на старте среди всех сериалов КиноПоиск HD. За первые сутки его посмотрело около 100 тысяч подписчиков сервиса (предыдущим лидером были «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского).

«Пищеблок» заинтересовал широкую аудиторию зрителей — от подростков, увлеченных темой вампиров, до зрителей постарше, ностальгирующих по советской эпохе и пионерским лагерям. Среди подписчиков КиноПоиск HD проект одинаково популярен и среди мужчин, и среди женщин.

Помимо этого, сериал активно обсуждают в соцсетях. Сразу после премьеры хештег #пищеблок попал в топ-3 трендов русскоязычного Twitter. Пользователи хвалят «Пищеблок» за ностальгическую атмосферу, идейную многослойность, метафоричность сюжета, аллюзии на советскую идеологию, а также за игру молодых артистов, исполнивших главные роли.

Главная звезда сериала, по мнению зрителей — Ангелина Стречина, сыгравшая вожатую Веронику. 21 мая актриса оказалась на первом месте в рейтинге самых популярных персон на КиноПоиске, обогнав Вина Дизеля и Анджелину Джоли.

«Пищеблок» — экранизация одноименного романа Алексея Иванова, автора «Географ глобус пропил». Сериал переносит зрителя в 1980 год. По сюжету в пионерском лагере «Буревестник» дети по неизвестным причинам исчезают по ночам, а возвращаются уже не такими, как прежде. Увлеченные летней свободой и друг другом вожатые не замечают, как в их отрядах оживают страшные пионерские легенды, а руководство лагеря делает вид, что все в порядке. Разбираться в тайнах «Буревестника» придется мальчику Валерке (Петр Натаров) и вожатому Игорю (Даниил Вершинин).

«Сериал „Пищеблок“ — это яркая и дерзкая работа, которая не просто нравится, а заставляет влюбиться. Для романа этот сериал как фейерверк, который подсвечивает его новыми красками. Я благодарен команде и как писатель, и как зритель, — говорит Иванов. — Кино и роман — разные форматы. При переводе из одной художественной системы в другую что-то теряется, что-то добавляется. Мне повезло: сериал „Пищеблок“ адекватен книге. Сохранились идеи, драмы героев, визуализировалась атмосфера, блестящая игра актеров проявила характеры. Мой роман в сериале не только живет, но и процветает».